J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Encontro de gerações
Opinião

Interação e cuidado com netos estão associados à preservação da cognição nos avós

Alegria contagiante, riso irreverente e parceria em brincadeiras faz com que idosos se queixem menos da velhice

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS