Há uma clara interdependência entre medicina e literatura

Moacyr Scliar foi provavelmente o escritor brasileiro que mais se dedicou às sutilezas da interface entre medicina e literatura. Adriana Franciosi / Agencia RBS

"O paciente não é apenas um corpo doente, mas um indivíduo cuja doença interrompeu o fluxo da sua história de vida." (Rita Charon)

Mais do que interação, há uma clara interdependência entre a medicina e a literatura. Não por acaso, tantos médicos escrevem e tantos leigos se debruçam na descrição dos delicados sentimentos humanos aguçados pela doença.

Moacyr Scliar (1937-2011) provavelmente o escritor brasileiro que mais se dedicou a relatar as sutilezas dessa interface, escreveu que a medicina e a literatura não são atividades paralelas, mas sim duas faces de uma mesma moeda: a investigação da condição humana.

Ele, que nos deixou há 15 anos, defendia que o ato médico é essencialmente um ato narrativo, pois quando um paciente entra num consultório ele não traz apenas sintomas, ele traz uma história.

Visto por esse ângulo, o preenchimento de uma ficha médica (anamnese) pode ser considerado como o rascunho de um conto. Isso já antecipa a importância de uma história bem-feita, para que detalhes relevantes para o diagnóstico integral, sutilmente contidos nas entrelinhas do que o paciente diz, não sejam negligenciados.

A propósito, faz parte da sutileza médica entender que a opinião preliminar mais importante sobre a gravidade de uma doença qualquer é a do próprio paciente, afinal ele é única vítima, real ou fantasiosa, do medo que esta condição provocou. Com isso em mente, fica fácil perceber o quanto é ofensivo tentar racionalizar o sofrimento alheio.

Medicina e literatura são duas faces de uma mesma moeda. J.J. CAMARGO

Esses detalhes estão contidos no conceito de medicina narrativa proposto por Rita Charon (Columbia University, EUA), atualmente considerado um fundamento essencial na formação do "médico integral", esse tipo raro que entendeu a tempo que se ignorarmos os sentimentos de quem adoeceu e focarmos apenas na sua doença seremos, com justiça, atropelados pela inteligência artificial.

É assustador que esses conceitos não passem nem perto da formação médica precária oferecida por escolas improvisadas.

Como a literatura médica específica se limita a discutir diagnóstico e tratamento (com uma única exceção: Harrison's Principles of Internal Medicine), estamos produzindo arremedos médicos, tecnicamente qualificados, mas incapazes de perceber que o cuidado do outro funciona adicionalmente como um "observatório privilegiado", porque impõe ao médico a convivência com o ser humano em seus momentos de maior vulnerabilidade e autenticidade.

Ou seja, um livro aberto de humanismo, à espera de que alguém seja sensível para adotá-lo como um manual de conduta.

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Para Moacyr Scliar, "o médico e o escritor trabalham com a mesma matéria-prima: a vida humana. O médico tenta preservá-la, o escritor tenta dar-lhe sentido".

Afora o previsível benefício de facilitar a comunicação, porque para quem lê muito as palavras fluirão com mais naturalidade, temos que aproveitar a experiência compilada em livros famosos que favoreçam a disponibilização futura de médicos mais sensíveis, por terem desenvolvido inteligência emocional, o que os fez pessoas melhores. Mesmo que nem eles percebam a transformação.