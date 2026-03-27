Cartuns de Ronaldo Cunha Dias humanizam a relação médico-paciente

Cartum de Ronaldo Cunha Dias que fez parte da mostra "Sintomas do Humor". Ronaldo Cunha Dias / Reprodução

"Caricatura é a verdade que perdeu a paciência." (Robert Benchley)

Na última sessão cultural da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, um dos seus membros mais ilustres, o psiquiatra Paulo Belmonte de Abreu, que se autointitula um caricaturista amador, demonstrou com brilhantismo e humor o quanto a caricatura pode ser um rico e didático instrumento autobiográfico.

Em cabeças sensíveis e mãos iluminadas, a caricatura transita em todas as áreas com desenvoltura e leveza, como nenhuma outra forma de comunicação. Uma expressão facial exagerada ou um gesto simbólico pode substituir, com vantagem, discursos inteiros. Não é nenhuma coincidência que em regimes autoritários a caricatura seja o primeiro instrumento de comunicação a ser censurado.

Na área médica, a fragilidade humana exacerbada pelo medo do desconhecido tem se mostrado um terreno fértil na produção de grandes talentos nesta arte que, de tão brilhante, não tolera o meio-termo.

Pensando nisso, e com atraso, me ocorreu homenagear Ronaldo Cunha Dias, um vacariano da gema, ótimo médico e que, como brilhante cartunista, tem encantado gerações de colegas e pacientes que se veem representados nas suas obras como modelos irretocáveis.

Seu traço sutil reconhece males que exames de imagens não alcançam. J.J. CAMARGO

Atualmente, ele é considerado um dos cartunistas brasileiros mais premiados, dentro e fora do país. Foram mais de 60 premiações, além de já ter participado como jurado do 35º Festival Internacional de Cartum, na Bélgica.

Os geniais desenhos de Ronaldo têm circulado por Japão, Espanha, Bélgica, Indonésia, Turquia, Iugoslávia, França, Coreia do Sul, Croácia e Alemanha, conquistando reconhecimento internacional e reiterando que humor e perspicácia não têm pátria, desde que o passaporte seja a sensibilidade.

Mas não importa onde ele já foi reconhecido, o que conta é o quanto o seu jeito de se expressar, sensível e delicado como só um cartunista brilhante consegue ser, tem contribuído, de um modo original, para humanizar a relação médico-paciente.

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Algumas pérolas de criatividade têm alto poder pedagógico, como o consultório como palco do absurdo, em que Ronaldo explora o descompasso entre a queixa subjetiva do paciente e a objetividade técnica do médico, como quando o paciente traz uma metáfora, "Doutor, sinto um aperto que parece a solidão", e o médico responde com um pedido de tomografia.

O cartum denuncia a perda da escuta, uma espécie de bisturi do riso cortando a frieza do interrogatório impessoal. Há charges memoráveis. Em uma delas, o médico está tão cercado de monitores e eletrodos que mal consegue enxergar o ser humano deitado na maca.

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Um tema muito forte em Ronaldo Cunha Dias é o médico como paciente. Ele desenha o profissional de saúde exausto, em crise existencial ou enfrentando a própria finitude. Isso gera uma empatia imediata. Ao rir do médico, o público perdoa sua falibilidade. É uma ferramenta poderosa na aproximação humana.

A observação frequente é que o cirurgião e o caricaturista operam com a mesma ferramenta: o corte preciso que revela o que está por dentro. E Ronaldo consegue ser as duas coisas, com igual maestria. Seu traço sutil reconhece males que exames de imagens não alcançam, como a pressa, o descaso e o medo. O talento de Ronaldo é multifacetado.