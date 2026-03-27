Cartuns de Ronaldo Cunha Dias humanizam a relação médico-paciente

J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Talento premiado
Opinião

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J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS