O que o debate sobre a polilaminina ensina sobre a importância do método científico

Mesmo que o rigor científico conclua que houve expectativas exageradas, muitos ainda serão gratos pelo hiato de esperança. Enso / stock.adobe.com

"A esperança é o sonho do homem acordado." (Aristóteles)

A verdadeira ciência é rígida e inflexível, e esses ingredientes são indispensáveis na construção da credibilidade. Neste contexto, há dois ferozes inimigos: a pressa em transformar expectativa em certeza e a afoiteza em divulgar como sendo o que é apenas possível que venha a ser.

Durante séculos, a utilização de uma forma qualquer de tratamento era empírica, na base do "eu usei e acho que funciona". A virada cultural começou com Claude Bernard (1865), a partir da publicação de sua obra Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, que é considerada por muitos o marco zero da medicina científica.

Bernard argumentou que a observação passiva não era suficiente: era necessário formular hipóteses e testá-las por meio de experimentos controlados. Mesmo com o advento da medicina experimental, a validação de novas terapias ainda era um tanto desorganizada até meados do século 20, quando a sistematização estatística trouxe o rigor que conhecemos hoje.

Validação profissional

Em 1948, surgiu o primeiro ensaio clínico randomizado. O estudo da estreptomicina para tratar tuberculose, realizado pelo Medical Research Council do Reino Unido, é frequentemente citado como o primeiro uso moderno de um grupo controle e distribuição aleatória da medicação, sem que ninguém soubesse quem ou o quê tinha recebido.

A sequência obrigatória de observação de um fenômeno estudado, por meio do que chamamos Fases I, II e III, é que garante que o resultado observado tenha sido causado pelo fator testado, e não por influências externas.

Superadas positivamente essas etapas, o processo entra numa fase crítica, a do filtro da validação profissional, com duas instâncias inegociáveis: a capacidade de ser reproduzida em outro centro e a avaliação positiva por especialistas idôneos obtida, por exemplo, pela publicação em revistas conceituadas.

A ciência clínica só se sustenta com método, prudência, transparência e comunicação responsável. J.J. CAMARGO

Provas rigorosas

Voltando no tempo, na década de 1960, depois da tragédia com a talidomida, iniciou-se a Era Regulatória: órgãos como o FDA (EUA) e atualmente a Anvisa, no Brasil, passaram a exigir provas científicas rigorosas de eficácia e segurança, antes que qualquer droga pudesse ser comercializada.

Em uma fase inicial desse processo, longo e dispendioso, está a festejada investigação do uso da polilaminina no tratamento de lesões graves de medula espinhal, coordenado pela doutora Tatiana Coelho de Sampaio (UFRJ) e que, no mês passado, recebeu autorização da Anvisa para início de testes clínicos em humanos.

A manifestação eufórica e extemporânea da mídia provocou reação da comunidade científica, preservando a serenidade, usualmente atropelada quando uma novidade é tão alvissareira.

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Espetacularização precoce

Cientistas reconhecidos e respeitáveis se manifestaram: "É importante que as evidências da eficácia de uma substância ocorram em fóruns técnicos adequados, com revisão por pares e com transparência, evitando judicialização ou exposição irresponsável na mídia".

"Não se trata de frear a inovação, mas de protegê-la. A ciência clínica só se sustenta com método, prudência, transparência e comunicação responsável. A espetacularização precoce fragiliza a pesquisa e gera falsas expectativas, o que é cruel."

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O poder da esperança

Além de todos esses cuidados com a preservação dos princípios básicos da verdadeira ciência, ainda haverá necessidade de compreender o deslumbramento das famílias que durante décadas nunca ouviram uma palavra que não fosse resignação.