O que o debate sobre a polilaminina ensina sobre a importância do método científico

J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Validação profissional
Opinião

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J. J. Camargo

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