Se você desistir, nunca saberá

Persistir ou abandonar tem a ver com a presença ou ausência de brilho no olho. nndanko / adobe stock

"Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos pelos que não podiam escutar a música." (Friedrich Nietzsche)

Não importa que a persistência, às vezes, seja considerada sinônimo de birra. Isso não faz a menor diferença se, ao final, compensar. Nas vezes em que persisti, apesar do desespero intermitente de me sentir remando contra uma corrente mais forte do que eu, acabei conseguindo. E com uma sensação de gratificação mais forte do que se tudo tivesse fluído naturalmente.

Foi assim quando solicitei ajuda a um órgão financiador de pesquisa no Estado para um estudo experimental envolvendo transplante de pulmão em animais. A resposta de que tal projeto, naquele momento, não era de interesse do RS poderia ter-me feito desistir, mas a vontade de fazer era tanta que resolvi ir adiante com os escassos recursos que tínhamos. E isso acabou abrindo portas para conquistas maiores e inesperadas, e ainda trouxe uma lição preciosa: a determinação se multiplica quando a negativa é descabida.

Passaram os anos, o entusiasmo persistiu, o transplante pulmonar vingou, e o governador do momento, com grande visão de futuro, se entusiasmou tanto com o projeto de construir um centro de transplantes que destinou uma verba para dar início às obras no ano seguinte.

Infelizmente, cumprindo a tradição da época, ele não se reelegeu, e o governador seguinte vetou a doação. Teria sido mais fácil desistir, mas como acomodar na cabeça que uma ideia, que parecia tão maravilhosa, fosse simplesmente rejeitada porque quem decidia o que vale a pena ou não estava condicionado a pensar pequeno?

Com uma linda maquete na mão e zero em caixa, fomos atrás de empresários com noção de responsabilidade social. E eles, sem relutância, aportaram recursos para a construção de um lindo hospital que ficou pronto em 20 meses e passou a ser considerado um orgulho da medicina gaúcha e brasileira.

Nas últimas décadas, fui várias vezes convidado a visitar serviços de reconhecida qualificação em cirurgia torácica e que estavam em vias de implantação de um novo programa de transplante pulmonar. Eventualmente, se percebia que o anúncio desse projeto era resultado da pressão da universidade, em cujo hospital-escola já se faziam outros transplantes, o que tornava quase obrigatório que o transplante pulmonar fosse incluído.

Nunca me enganei sobre o desfecho de cada um daqueles projetos. Sempre me pareceu claro que persistir ou abandonar estava predestinado pela presença ou ausência do brilho no olho do portador. Para alguns, o projeto nunca saiu do papel. Outros, depois de um ou dois casos malsucedidos, abandonaram a ideia.

Por sorte, ficaram para fazer história os que persistiram e, apesar de todas as dificuldades de praticar alta complexidade num país com limitações materiais severas, multiplicadas por burocracias esquizofrênicas, seguiram adiante, desafiadoramente.

Claro que todos esses obstinados viveram momentos de desespero e dúvida ao serem submetidos a provações ocasionais. Foi assim quando, depois do sucesso do primeiro transplante, com aplausos da mídia e afagos na autoestima, perdemos o segundo paciente.

Inesquecível aquela noite em claro, plena de frustração e impotência, quando, com o dia clareando, o Antônio morreu. Saindo da UTI completamente arrasado, sem entender completamente a causa do desfecho, deparei com o trio de candidatos que compunham a nossa modesta lista de espera na virada dos anos 1980. Antevendo a comunicação da desistência deles, fui surpreendido: "Continue, doutor, pelo amor de Deus. Nossas vidas dependem de você!".