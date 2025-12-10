O que só se aprende ouvindo

O caminho natural da verdadeira empatia. olly / stock.adobe.com

"Cada um vê o mundo com os olhos que tem, e os olhos veem o que querem." (José Saramago)

Depois de décadas de trabalho médico, a maior parte do tempo envolvido em alta complexidade, é possível adquirir, sem pretensões exageradas, a habilidade de entender as pessoas e, num requinte de sensibilidade, antecipar as atitudes cabíveis em cada ocasião.

Hoje, eu sei que não é necessário tanto tempo de convívio com a realidade de quem adoeceu para prever atitudes em situações habituais. À medida que anos foram passando, as surpresas foram se tornando cada vez menos frequentes, apesar de sabermos, de antemão, que somos originais no jeito de sofrer.

Assumindo uma pequena margem de erro, fruto da eventual excepcionalidade do caráter de cada um, quando as atitudes inesperadas dos pacientes se tornam rotineiras, ainda assim podemos apostar que a maior parte das surpresas resultaram da negligência da escuta, o caminho natural da verdadeira empatia.

Porque quem não se dá ao tempo de ouvir os pacientes, alegando que eles podem ser muito chatos (o que também não se pode evitar), perde a oportunidade ímpar de se tornar um entendido em gente. A conquista dessa habilidade envolve a disponibilidade para acolher histórias de quem está assustado pela fantasia da morte e, por conta disso, fica intolerante com meias verdades.

Como não há sentimento mais constantemente atrelado à verdade do que o medo, o advogado se assemelha ao médico, ainda que em graus variáveis de intensidade, no privilégio de conviver com seres humanos autenticados pelo temor do desconhecido. Por isso, a descoberta da finitude, sempre assustadora e trágica, torna a experiência de adoecer tão intensa quanto didática.

A participação do medo é fundamental na autenticação do ser humano, porque retira dele tudo o que não seja rigorosamente essencial. Na transparência, nos revelamos, algumas vezes, piores do que imaginávamos. Quando rememoramos a interação com pessoas que encontramos pelo caminho imprevisto da doença, percebemos que muitos nos orgulhariam de tê-los como parentes ou amigos e uns poucos, por conta da tal diversidade, dispensaríamos.

Como ninguém adoece sem arrastar a família com o medo da morte, cabe ao médico esse papel desafiador de ser advogado do paciente, no sentido de fazer dele a sua única causa.

Os médicos jovens, sem a sabedoria que é mais dependente do tempo vivido do que da pretensão de possui-la, assumem muitas vezes um ar de prepotência que servirá apenas como delator da imaturidade, sempre tão aparente quando a indispensável oferta de parceria médico-paciente foi negligenciada.

Para aumentar a dificuldade, esses ensinamentos que brotam espontaneamente numa roda de médicos experientes não estão nos livros, nem se pode colocá-los nos algoritmos da máquina. O Curso Medicina da Pessoa, online e gratuito, por onde já desfilaram 48 profissionais comprometidos com a ideia de formação médica humanizada, chegou com a pretensão ser uma lente poderosa, para se contrapor à miopia original da inexperiência.