À espera de vida por viver

"Já tive dois sonhos tão reais que, quando acordei, até sentia a dor do corte no tórax", relata paciente na fila do transplante. Queenmoonlite Studio / stock.adobe.com

"Vamos tentar ser felizes nem que seja só para dar exemplo." (Jean-Louis Trintignant, ao receber o prêmio de melhor ator pelo filme Amor)

As retrospectivas pessoais em cada virada de ano são em geral exercícios de egocentrismo em que nos colocamos no centro do mundo para anunciar o que nos encantou ou deprimiu.

Querendo muito fugir dessa tendência individualista, resolvi recapitular o ano pelos sentimentos dos outros, e para isso me servi de relato de pacientes candidatos ao transplante, esse grupo de bem-amados, pendurados na esperança de que chegue um dia em que despertar a cada manhã deixe de ser apenas mais um passo incerto na busca da sobrevivência.

Aprendi que os pacientes com vidas interrompidas à espera de um transplante são os melhores porta-vozes da esperança ilimitada, se contrapondo ao desespero da pior angústia: a que não tem prazos determinados. E foi comovente ouvi-los.

***

"Acho que o maior sofrimento é estar sempre deixando o melhor da vida para depois, e ter que calcular os movimentos, e medir o tamanho da frase antes de começar a falar, e administrar até o esforço de expressar os sentimentos. Se estou feliz, não posso gargalhar, então aprendi a sorrir com os olhos. Se estou triste, chorar nem pensar."

"Mesmo que o dia tenha sido ruim, eu agradeço por ele, porque afinal eu estou viva."

"Um pesadelo recorrente que tem me atormentado: acordar no meio da madrugada tendo sonhado que o telefone tocou, e eu não ouvi."

"Se o meu transplante não der certo, por favor, doutor, use todos os meus órgãos em outros pacientes. Eu não quero que ninguém mais sofra o que eu tenho sofrido."

"Toda noite antes de dormir eu penso que a minha vida depende de uma família que nem sabe que eu existo. E então eu tento rezar, mas que Deus me perdoe porque, droga, eu não sou muito bom nisso."

"Sonho com o dia em que eu vou poder respirar e viver. Esse ano já tive dois sonhos tão reais que, quando acordei, até sentia a dor do corte no tórax."

"Descobri que o maior sofrimento imposto pela falta de ar é a humilhação de nos submetermos à vontade dos outros por falta de fôlego para argumentar."

"Tudo que eu quero é ficar boa, poder cantar uma música, terminar uma frase sem tossir, tomar um banho demorado sem sufocar, ir à praia sem me preocupar se vou conseguir caminhar do mar até onde está a barraca, amarrar o tênis sem parecer que corri uma maratona. Enfim, eu só quero respirar sem ter que convencer meu pulmãozinho que se ele não permitir que o ar entre, morremos os dois."

"Gosto de ficar me imaginando já transplantado, até pegar no sono. Depois fico com pena de acordar e descobrir que foi só um sonho."

***