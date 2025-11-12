J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Motivos para comemorar
Opinião

Um sexagenário feliz

Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa de Porto Alegre, é referência no tratamento de doenças do tórax

