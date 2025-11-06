J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Campo minado
Opinião

As nossas muitas mentiras

Travestido de formador de opinião, o sabotador da verdade se dá ao trabalho de catar dentro da mesma notícia só a parte que lhe interessa

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS