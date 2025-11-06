As nossas muitas mentiras

Não raro, mentimos para evitar que nosso interlocutor se sinta diminuído. ssstocker / stock.adobe.com

As mentiras nos acompanham desde sempre, sendo a mais antiga a do bebê quando descobre que o choro dissimulado antecipa a chegada da mamadeira. Uma mentira inocente, mas já com clara perspectiva de tirar vantagem dela.

No mesmo grupo da inocência, encontra-se a que nasce da nossa tendência de agradar, evitando que o nosso interlocutor se sinta diminuído, mesmo que tenha merecido por fazer uma das perguntas mais cretinas da interação pessoal: "Você lembra de mim?". A resposta positiva é uma mentira inocente, mas carrega uma dose latente de desespero quando quem perguntou é mais que um chato comum e acrescenta: "Se lembra de onde?".

Luis Fernando Verissimo, numa crônica genial sobre o assunto, concluiu que a melhor solução diante dessa enrascada é sair correndo. Por mais que essa atitude pareça maluca, comparada com o constrangimento potencial do superchato será uma bênção.

O também saudoso Ariano Suassuna, num contexto real, assumiu que o escritor mente para suportar a opressão do cotidiano feliz, marcado pela monotonia maçante, admitindo que tudo o que é ruim de viver é bom de contar. E ele ria, dizendo que festejava a mentira criativa, essa que não tem possibilidade de magoar ninguém.

Muitas vezes, a mentira está eivada de sentimentos inferiores, como ressentimento e inveja. J.J. CAMARGO

A história que ele usava para ilustrar essa mentira era maravilhosa: o filho do maior produtor de mel de Pernambuco, quando perguntado o que seu pai tinha feito para alcançar esse prodígio, confessou: "Meu pai conseguiu um cruzamento raro da abelha com o vagalume, de modo que, com uma lanterna na bunda, elas trabalham dia e noite!".

O problema é que, sendo a mentira um campo minado, além do permanente risco de desmascaramento (o que sempre será uma punição merecida para o mentiroso), muitas vezes ela está eivada de sentimentos inferiores, como ressentimento e inveja.

Esse grupo que sofre visceralmente com o sucesso alheio está sempre desperdiçando, na busca do desmerecimento do outro, uma energia que poderia utilizar para tornar-se uma pessoa mais interessante. Como não consegue, contenta-se com o convívio solidário e inútil dos frustrados crônicos.

Sendo a inveja um sentimento inesgotável e que viraliza em todas as atividades humanas, nem a ciência, que devia ser o templo da verdade, é poupada. Foi a sensação desagradável que tive ao ler um artigo científico em que todas as coisas colocadas lá são verdadeiras, mas as verdades mais relevantes foram omitidas.

A modernidade, cumprindo a sina de não desistir sempre que for possível piorar, tem produzido o mentiroso ideológico, que, travestido de formador de opinião, se dá ao trabalho de catar dentro da mesma notícia só a parte que lhe interessa.

É o legítimo sabotador da verdade, que, contando com a reconhecida escassez de neurônios dos seus incautos seguidores, ainda desfila o cinismo de quem festeja a fraudulenta isenção do rótulo de mentiroso.