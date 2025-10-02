O problema da aversão aos rituais

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva na luta realizada no sábado passado. Gaspar Nóbrega / Spaten Fight Nigh,Divulgação

A dicotomia ideológica no Brasil contemporâneo, sistematicamente discutida em termos de conservadores e progressistas, dificulta a verdadeira avaliação da diferenciação social porque os rituais que marcam os momentos inesquecíveis das nossas vidas precisam ser reconhecidos como conceitos universais permanentes e que deviam ser abraçados por todos, independentemente da corrente ideológica.

Por outro lado, a quebra sistemática de protocolos só estimula a desordem coletiva, e o retorno à selvageria da caverna pode ser chamado de tudo, menos de progressista. Quando nos confrontamos com o comportamento de povos civilizados há mais tempo, chega a ser deprimente a nossa tendência a práticas incompatíveis com determinados ambientes.

Foi assim quando João Fonseca, o novo ídolo do tênis brasileiro, participou de um torneio em Miami, cidade que tem uma grande comunidade brasileira, de todos os níveis sociais. Na arquibancada, uma parte da torcida, certamente habituada com as extravagâncias do futebol, deu um enorme trabalho ao juiz por não entender que quando um dos jogadores (não importa se ele for o nosso "inimigo") vai sacar, o silêncio deve ser absoluto. O pobre árbitro ficava repetindo "Silence, please!" sem entender o que estava acontecendo.

O desapreço pelo que só tem sentido se for solene empobrece a sociedade. J.J. CAMARGO

O inacreditável entra em cena

No último sábado, numa luta esdrúxula entre um boxeador e um lutador de MMA, protagonizou-se um espetáculo triste: um campeão em luta livre, muito grande e forte, apanhava de um adversário fisicamente menor mas muito rápido, como é indispensável a um boxeador. Lá pelas tantas, o grandão, socado por todos os lados, cansou de apanhar e se socorreu das armas do seu esporte de origem: com três cabeçadas sucessivas, conseguiu encerrar a contenda por desclassificação.

Quando o fiasco parecia completo, uma surpresa: o inacreditável entrou em cena e os assessores das duas equipes se engalfinharam no ringue. Um filho do boxeador acertou no gigante desengonçado o soco que seu pai não conseguira. E o boxe, com o epíteto de "a nobre arte", foi dormir avacalhado.

Uma grande confusão

Num outro cenário, ficou escancarado que o desapreço pelo que só tem sentido se for solene empobrece a sociedade e constrange os convivas que, no caso, seguindo o rótulo, eram "conservadores" e acorreram ao ritual de graduação na universidade.

Um evento que, queiramos ou não, deve ser entendido como uma prestação de contas àquelas abnegadas famílias que não mediram esforços e sacrifícios para que seus privilegiados rebentos chegassem lá, plenos de projetos, sonhos e fantasias.

No final da "cerimônia", seu Waldemar foi levado a uma emergência, com crise hipertensiva. O plantonista, conhecido da família, apostou na causa mais provável: "E daí, seu Waldemar, exageraram no sal do churrasquinho?"

O velhinho continuava silencioso e cabisbaixo. Precisou que a esposa denunciasse a causa: "Antes fosse, doutor. A gente se preparou para a festa de formatura do neto mais velho, primeiro graduado da nossa família, e foi uma confusão tão grande no que devia ser só uma comemoração que nem conseguimos abraçar o guri!".