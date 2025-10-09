Ensinar é um vício e uma paixão

Professores convivem com salários aviltantes, desamparo das escolas e pais relapsos. MicroOne / https://stock.adobe.com/

"Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais." (Rubem Alves)

A persistência dos professores apesar dos salários aviltantes transcende a luta pela sobrevivência e supera o medo real com que as escolas brindam a esses abnegados com uma amostra de desamparo total — e eles ainda têm que suportar o convívio com os frutos de uma sociedade podre, que ignora os valores básicos da civilidade pela educação.

Não encontro outra explicação para essa resiliência que não seja o irresistível encanto de ensinar, que resiste até à humilhação de serem repreendidos pelos pais relapsos que deviam ser responsabilizados pela produção em série de fedelhos selvagens.

Apesar de todas as adversidades, as histórias de encantamento se repetem e se renovam. Uma das minhas histórias prediletas é de Paulo Freire, quando alfabetizava adultos no sertão nordestino. Um dia, chegando muito cedo na escola, encontrou o João sentado num degrau da escada. Quando quis saber por que acordara tão cedo, o João confessou: "Eu não consegui dormir, professor, porque ontem, pela primeira vez, escrevi o meu próprio nome".

Num depoimento recente, um médico americano, já maduro, percebendo o quanto estava perdendo por cuidar apenas de doenças, resolveu se interessar pelas pessoas que adoeceram.

E então, uma manhã, depois de preencher um prontuário repleto de sinais e sintomas de uma senhora idosa com pneumonia, resolveu perguntar: "Há alguma coisa da sua vida que não esteja nesse prontuário?". E ela, surpresa com a pergunta inesperada, respondeu: "Durante muitos anos, eu fui professora da segunda série". Depois de uma pausa para recuperar o fôlego, completou: "O melhor som do mundo é o silêncio que surge logo depois que uma criança, finalmente, lê uma frase sozinha".

Felizmente, esse encanto não tem prazo de validade. E, por isso, não importa a idade dos alunos, ele persiste, às vezes como única recompensa.

Do meu já longo e recheado arquivo de emoções como professor, insiste em ser recontada a história de uma menininha transplantada de pulmão que, no meio da tarde, ligava para o meu consultório só para dizer: "Tio, eu tô com saudade!".

No final da aula em que contei essa história, uma aluna esperou que a sala esvaziasse para me dizer: "Eu lhe prometo, professor, que vou ser uma médica tão boa, mas tão boa, que um dia meus pacientes vão ligar só para dizer que estão com saudades minhas!". Pronto. Talvez eu devesse ter anunciado a aposentadoria naquele dia.