A maldade de pessoas miúdas

Da mesma maneira que os emburrados se agrupam, os felizardos se aproximam espontaneamente. SewcreamStudio / stock.adobe.com

"O bem e o mal não existem em si mesmos, cada um deles é somente a ausência do outro." (José Saramago, em O Evangelho Segundo Jesus Cristo)

As pessoas de bem com a vida se sentem estimuladas a compartilhar a leveza bem-humorada dessa condição. Claro que também essas pessoas têm dias ruins, mas o que conta é o tempo médio de felicidade visível e contagiante. Da mesma maneira que os emburrados se agrupam, os felizardos se aproximam espontaneamente, atraídos pela reciprocidade de afeto e espontaneidade do riso.

Um velho conhecido, famoso por seu humanismo e irrefreável na determinação de divulgá-lo como um modelo de vida a ser difundido, envelheceu na esteira desse exercício contínuo de generosidade e entrega e desaprendeu de ver maldade.

E então, num final de tarde, enquanto aguardava a chegada do elevador, viu aproximar-se um casal de meia idade, ela como cadeirante habilidosa a revelar experiência no convívio com essa limitação. Aberto caminho para quem mais necessitava auxílio, com o elevador lotado, iniciou-se o traslado de 20 segundos até o térreo.

O que ocorreu depois é surreal. Quando os parceiros de elevador dispersaram, perdendo-se com isso as inconvenientes testemunhas do insustentável, o acompanhante da referida senhora iniciou uma gritaria mal ensaiada, bradando que ela tinha sofrido importunação sexual porque o meu velho amigo, no que caracterizaria como um surpreendente surto de lascívia, lhe tocara o braço em pretensa solidariedade.

O absurdo da situação, um atentado ao pudor na presença de várias pessoas, incluindo um acompanhante, a sugestão de que o ponto G tenha migrado para a região do punho esquerdo, e tudo isso em 20 segundos, nada disso demoveu o mau-caráter de mover uma ação no Ministério Público. Que, de tão ridícula, morreu no primeiro depoimento dos envolvidos.

Semanas depois, nosso velhinho, ainda machucado dessa refrega e pressionado por sérias recomendações de prudência no relacionamento com desconhecidos porque, como alertaram todos, os canalhas não usam crachá, estava no balcão de um hotel para fechar a conta.

Adotando uma conduta desusada ao pagar os extras em dinheiro, a recepcionista, surpresa e com uma nota de R$ 50 na mão, como se fosse um papiro milenar, pediu um tempo para obter o troco, mas foi prontamente socorrida pela vizinha de balcão que lhe alcançou os R$ 20. Ele agradeceu a ajuda e brincou: "Que tipo estranho a sua colega, que ainda tem troco em dinheiro!". E então ela sorriu. Um desses sorrisos capazes de enternecer um salão cheio de pessoas estressadas.

Prudente e agora na versão precavida, ele agradeceu e partiu para o portão de embarque. Cinquenta metros depois, parou. Não se reconhecendo, voltou para dizer: "Desculpe, eu ando tão atrapalhado que esqueci de comentar: você tem um sorriso lindíssimo!".

A gratificação foi uma versão ampliada do sorriso, agora com o olho marejado.