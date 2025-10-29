A história de um velho e seus livros

O homem de nossa história nunca tentou ensinar a ninguém como se ama um livro, temeroso de ser ridicularizado. Ryan / stock.adobe.com

Era novembro, e eu estava no aeroporto a caminho de Buenos Aires quando a amada Eunice Jacques me alcançou com um pedido inesperado: "Escreva alguma coisa sobre livros, a propósito da grande feira que se inicia na semana que vem!". Quando desci em Ezeiza, o esqueleto da crônica estava armado, reunindo experiências da infância, recheado com delírios de ficção. Já no hotel, provei uma sensação original: não importava que fosse uma simples crônica, eu tinha, pela primeira vez, criado alguma coisa. Foi inesquecível.

I.

No tempo em que ele viveu, todos liam mais o que havia para ler, até porque, sem a enxurrada atual de imagens, a leitura era a melhor viagem possível. Fascinado por livros e autores, disputava com a mulher a audiência pouco entusiasmada dos netos com algum texto capaz de provocar, quem sabe, algum frisson promissor na garotada. E assim muitas noites de inverno no pampa foram embaladas por trechos de O Tempo e o Vento, O Primo Basílio, Dom Casmurro, Servidão Humana e As Vinhas da Ira.

Convencido de que, quanto antes começassem, melhor, tomou para si a iniciação dos netos na leitura antes que despertassem para o jogo ou outra perda de tempo qualquer. Como intuiu que se começassem mal isso poderia afugentá-los para sempre, tratou de selecionar o autor mais adequado de acordo com a sensibilidade de cada neto. Claro que ninguém entendeu quando, no verão seguinte, levou a meninada para a praia e, tomando um a um pela mão, mostrou-lhes o mar. Na sua opinião, o brilho do olho ou a falta dele recomendaria o primeiro autor: aos comovidos, Machado de Assis ou Erico. Para os outros, o José de Alencar já serviria.

II.

Quando os livros começaram a proliferar, ele ficou ansioso porque lhe pareceu óbvio que não poderia lê-los todos. Acalmou-se ao perceber que os que não podiam deixar de serem lidos são poucos, e são os mesmos, porque aparentemente há muitos anos se perdera a preocupação com o definitivo.

Nunca tentou ensinar a ninguém como se ama um livro, temeroso de ser ridicularizado. Mas o entusiasmo contagiante tinha a ansiedade do amor anunciado ainda na seleção do catálogo. Depois, a euforia quase infantil na chegada da encomenda, a abertura da tampa, o toque delicado e o deleite pelas capas e pelo cheiro do livro. A propósito, ele considerava irrecuperáveis os tipos que não estremecessem com o cheiro de um livro novo.

III.

Comprou livros a vida inteira. Para lê-los, quase todos, mas também para conviver com eles, como parceiros tão próximos que só os insensíveis conseguiriam tratá-los como objetos.

Quando a sala planejada para a biblioteca ficou pequena, a solução foi ir retirando as paredes até que a casa passou a ter apenas três peças: a cozinha, o banheiro e a biblioteca. Depois de muito velho e só, ele passava horas tentando encontrar aquele trecho inesquecível em um daqueles parceiros antigos que, quase cego, ainda os identificaria pelo tato; e por tantas vezes em que, com algum daqueles tesouros apertados contra o peito, o texto voltava inteiro, como uma oferenda da memória agradecida ao coração garimpeiro de preciosidades.

IV.

Os problemas começaram quando alguém resolveu ordená-los por autor, e com isso os Steinbeck, Stendhal e Zola podiam ainda ser acariciados enquanto vagava com a mão enrugada, roçando as prateleiras de baixo. Mas os Borges e os Cortázar ficaram lá em cima, só ao alcance da escada.