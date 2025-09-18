Todo modelo de felicidade é utópico

Há pessoas que se sentem bem a sós consigo mesmas. Andréa Graiz / Agencia RBS

"Ninguém mais consegue ficar em silêncio sem se sentir sozinho ou esquecido." (Mônica Langer)

Em 2008, publiquei meu primeiro livro de crônicas, uma coletânea de quase uma década que, como sugeria o título (Não Pensem por Mim), foi uma espécie de insubordinação aos livros de autoajuda que desde aquela época passaram a ocupar um espaço progressivamente maior em todas as livrarias.

A rebeldia era, e continua sendo, contra a pretensão de venderem modelos estereotipados que facilitariam o acesso à felicidade de pessoas marcadas pela diversidade de objetivos, sonhos e expectativas.

Um dia desses, voltei ao assunto, relatando duas condições opostas porque confrontavam a tendência à solidão indesejada dos velhos carentes de amparo e sustentação das famílias e, no outro extremo, uma amiga de 86 anos, lúcida, determinada e com uma cota de deboche que identifica as pessoas inteligentes e insubmissas, uma mulher que não relutava em usar todas as armas disponíveis para assegurar sua privacidade.



Dias depois, a doutora Mônica Langer, participante do Programa Humanidades do Hospital Samaritano, colocou no site um "protesto" elegante, delicado e pertinente, sugerindo uma virada de chave:

"O professor abordou o tema tangenciando a cultura gregária, social, familiar, que faz a quem tem um perfil mais eremita sentir-se inadequado. A medicina quase condena ao adoecimento as pessoas de pouca interação. Bastar-se e cuidar do nosso templo físico e mental para ganhar a melhor saúde, agilidade e independência possíveis valem o expressivo ganho que alcançamos em longevidade. Cultivar a solitude com curiosidades, interesse pela vida, admirar-se com o novo, e não colocar nos outros um motivo para viver, é afastar com suavidade os sentimentos de solidão".

Claro que este alerta inteligente precisa ser aceito e reconhecido porque exalta a importância da heterogeneidade, que torna o convívio social estimulante e a atividade assistencial tão desafiadora e profícua em sabedoria.

Lembro sempre de um leitor fiel que, anos atrás, me procurou depois de ler uma crônica em que relatei as conclusões do famoso trabalho de Harvard sobre o desenvolvimento adulto (Robert Waldinger, TED 2015), em que se constatou que a principal característica dos homens que tinham chegado aos 80 anos em melhores condições de saúde física e mental era a de possuírem muitos amigos. Pois meu leitor confessou que se alegrava por estar na contramão desse modelo, a ponto de, numa linda manhã, enquanto preparava o seu solitário churrasco de domingo, ter-se emocionado ao dar-se conta do quão pouco precisava para sentir-se feliz.