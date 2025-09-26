O sofrimento puro é insuportável

A mãe do doador pediu, aos prantos, que eu cuidasse bem dos órgãos do seu filho. Queenmoonlite Studio / stock.adobe.com

"O sofrimento deixa de ser só sofrimento quando encontra um significado." (Viktor Frankl)

Em Busca de Sentido é um livro maravilhoso e recomendável a todos os que se negam a acreditar que o sofrimento possa ser só um exercício de maldade, fruto de um daqueles dias em que o destino acordou de mau humor.

Seu autor, Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco sobrevivente do Holocausto, criou a logoterapia. É uma modalidade terapêutica que pretende atenuar o sofrimento pela busca de um sentido, minimizando a aridez da desolação pela tragédia, não a aceitando como se fosse um mero capricho dessa força superior que se ocupa de selecionar os que devem sofrer e os que seguirão felizes. Claro que sem nenhuma certeza que vá durar, porque a tristeza, tal como a felicidade, não tem agenda.

Uma das melhores histórias desse livro relata uma consulta que fez a Frankl um velho médico, confessando-se inconsolavelmente deprimido nos últimos dois anos por conta da morte da sua esposa, o grande amor da sua vida. Quando perguntou o que o psiquiatra podia fazer para ajudá-lo, Frankl simplesmente respondeu com outra pergunta:

— Como teria sido se o senhor tivesse morrido antes dela?

— Ah, isso teria sido terrível, ela teria sofrido muito! — respondeu o paciente.

Ao que o doutor Frankl retrucou:

— Veja bem: ela foi poupada desse sofrimento, e foi o senhor que a poupou!

O velho médico apertou-lhe a mão, agradecido, e foi embora, em silêncio. A tomada de consciência de que sua amada, mais frágil do que ele, tinha sido excluída dessa dor lhe daria forças para seguir adiante sem novas queixas. De repente, a troca lhe parecera justa.

No abraço demorado e silencioso que se seguiu, ainda estava viva a reminiscência daquela dor sempre alerta para doer outra vez e sempre, mas agora havia também muita gratidão. J.J. CAMARGO

No mais das vezes, a causa da dor do outro é evidente, e o consolo é facilitado por isso, mas muitas histórias estão ocultas, à espera de que alguém se disponha a contá-las.

Há muitos anos, enquanto nos preparávamos para um transplante, recebi o telefonema da mãe do doador. Ela pediu, aos prantos, que cuidasse bem dos órgãos do seu filho, porque ele queria muito ser médico. Comovido, eu lhe disse que não pretendia consolá-la porque, sendo pai, sabia que a dor que ela sentia era irremediável, mas que gostaria que ela pensasse que pelo seu gesto quatro mães não chorariam pela mesma dor que lhe varava o coração.

Leia Mais Minha recomendação aos médicos principiantes é focar nos sentimentos de quem sofre

Décadas depois, ela veio pessoalmente ao hospital para relembrar aquela história e acrescentar que, quando viu o filho morto, só queria morrer, e que a vida dela tinha sido salva porque aquela conversa dera um sentido ao seu sofrimento. No abraço demorado e silencioso que se seguiu, ainda estava viva a reminiscência daquela dor sempre alerta para doer outra vez e sempre, mas agora havia também muita gratidão.