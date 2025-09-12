Em busca de um último sentido

"O homem não se completa enquanto não encontra alguma coisa pela qual estaria disposto a morrer." (Jean-Paul Sartre)

Em “Grace and Frankie”, as personagens buscam nova rotinas de encarar esta fase com leveza. Melissa Moseley / Netflix Divulgação

Com a expectativa de vida aumentando e a população idosa alcançando percentuais nunca vistos ou imaginados, cresce progressivamente a consciência de que viver mais não pode ser a única preocupação.

Há algum tempo observa-se o número crescente de solitários marcando consultas sem doenças orgânicas, na busca de alguém disposto a ouvi-los. Rubem Alves, escreveu: "Antigamente, os pacientes procuravam os terapeutas para tratar das dores das frustrações, e hoje, os procuram na busca de quem as escute. Não pedem para tratar nenhuma doença. Querem apenas a cura da dor, da solidão".

Como era previsível, cada velho encara a solidão da velhice de maneira diferente, dada a sempre festejada diversidade de comportamentos, que conservam as pessoas tão interessantes, enquanto imprevisíveis.

O modelo gregário, consensualmente majoritário, sofre intensamente quando os filhos deixam o ninho vazio, e incapazes de conviver com a solidão precisam criar, com urgência, novos vínculos afetivos. Essa necessidade tende a aumentar com a viuvez, que frequentemente afeta mais as mulheres, devido a maior longevidade feminina.

As viúvas, ao contrário da maioria dos viúvos, raramente têm tempo ou ânimo para resgatar a laboriosa arte da conquista amorosa, especialmente as que provaram da plenitude amorosa. E então começa o tempo da busca de um novo sentido da vida. Algumas felizardas, são sumariamente sequestradas pelo filho amoroso, em geral filho único, que as acolhe e seduz pelo convívio com netos carinhosos, e idealmente, com uma nora compreensiva e afetuosa.

Loteria de afinidade

Como nem todo mundo tem tanta sorte, e a reposição afetiva pode depender de um rodízio habitacional com mudanças periódicas de endereço, proporcionais a quantidade de filhos, o que significará também a adaptação a um número crescente de netos e noras, com a loteria da afinidade reativada a cada transferência de CEP.

Uma querida paciente antiga, com 86 anos, marcou uma consulta por uma questão original. Debochada, e com o mesmo senso de humor que me conquistou há quase 30 anos, explicou que a motivação da visita era agradecer por uma conferência que fiz sobre envelhecer com sabedoria. "Quando você disse que as companhias familiares itinerantes nunca compensavam a perda da autonomia, fiquei mais leve e pronta para brigar pela manutenção da minha casa linda, que eles insistem que eu devia vender!"

Quando quis saber da reação da família ela adiantou, rindo muito, que não está preocupada com isso, porque tinha uma carta na manga: "Se a pressão da família aumentar, vou contar que comprei uma cota no meu cemitério preferido, anunciando qual será minha próxima mudança possível. Se isso não resolver, eu volto aqui pedindo socorro".