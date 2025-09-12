J.J. Camargo

J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Solidão da velhice
Opinião

Em busca de um último sentido

Com a população idosa alcançando percentuais nunca vistos ou imaginados, viver mais não pode ser a única preocupação

J. J. Camargo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS