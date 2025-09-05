Duas histórias tristes de pobreza, vergonha e náusea

Nem obras como "Vidas Secas" nos preparam para a realidade que muitas vezes encontramos. Netflix / Divulgação

"Tem dias que a gente se sente/ Como quem partiu ou morreu." (Roda Viva, Chico Buarque)

Ainda que nosso treinamento básico seja, por razões óbvias, direcionado ao cuidado da doença, não há como ignorar os dramas pessoais de quem adoeceu. E, muitas vezes, a história de vida de quem se sentou do outro lado da mesa pedindo socorro faz parecer banais as doenças que aprendemos a classificar como graves ou potencialmente fatais.

O desconforto de conviver com a impotência frente ao drama social com frequência supera o que experimentamos diante de uma doença incurável. Talvez porque é mais fácil nos submetermos a uma tocaia da biologia do que aceitarmos que o sofrimento de alguém decorra de desídia, incompetência, descaso ou corrupção de quem ignora que governar é, essencialmente, cuidar de quem não tem condições de se governar por conta própria.

Quando aqueles dois jovens nordestinos entraram no meu consultório, a aparência saudável de um contrastava com o emagrecimento e a ofegância do outro. A história nada tinha de original e passou a ser contada por quem tinha fôlego para não se preocupar com o tamanho das frases: "Meu irmão trabalhou durante cinco anos numa empresa perfuradora de poços artesianos no Ceará. Talvez o senhor saiba que poucos sobrevivem mais tempo inalando o pó de pedra, e três dos nossos irmãos mais velhos já morreram dessa tal silicose, antes que a gente descobrisse que era possível trocar os pulmões. Eu, graças a Deus, me escapei, porque consegui um emprego numa gráfica quando completei o Primeiro Grau".

Desconfortável com a situação, e num dia ruim, muito ruim, fiz um comentário infeliz como poucos: "Mas mesmo com o exemplo dos seus três irmãos, você não se animou a fazer outra coisa?"

Com a tristeza da submissão, ele mal moveu os lábios arroxeados para me dizer: "É que senhor não conhece o sertão, doutor! Lá a gente, às vezes, tem que escolher entre a fome e a falta de ar. E a gente acaba escolhendo a falta de ar, porque a fome mata mais rápido".

Cada vez que me lembro daquela consulta, me dou conta de que dela nunca vou me redimir completamente.

"Quanto custa esse remédio?"

Luís Cândido mora na periferia de Porto Alegre e me procurou na Santa Casa dizendo que era irmão de uma moça que tinha sido operada por mim, não sabia quando, e fiz de conta que lembrava. Com história de pneumonias recorrentes e tratamentos irregulares, fiz uma receita de antibiótico com custo compatível com todos os seus sinais macroscópicos de pobreza.

Ele então fez a pergunta mais objetiva: "E quanto custa esse remédio, doutor?"

E o Google me socorreu: "R$ 65!"

"Pois é, mas esse valor eu não alcanço!"

"Calma, que a gente dá um jeito."

Quando comecei a juntar as notas, ele me interrompeu: "O senhor não tem umas amostras grátis desse remédio? Porque se o senhor me dá esse dinheiro, assim limpinho, periga eu sair pra comprar comida!”