Não devemos criticar quem tem pressa de viver para compensar o tempo perdido

Um simples degrau pode ser um obstáculo intransponível para uma criança com os pulmões destruídos pela fibrose cística. MemoryMan / stock.adobe.com

"Ando devagar porque já tive pressa./ Levo esse sorriso porque já chorei demais" (Almir Sater)

Um evidente contraste entre a civilização contemporânea e a antiguidade foi não apenas a intensidade, mas a aceleração do ritmo de vida, que, contando com a interação de múltiplas ciências, resultou na fascinante era da comunicação instantânea. Mas não é esse tipo de pressa que motivou esta crônica, foi antes a premência de viver para resgatar o tempo perdido, qualquer que tenha sido a razão.

Serviria como modelo do desatino de viver a emocionante história que o acadêmico Gilberto Schwartsmann escolheu para ilustrar os seus "Momentos que impactaram minha vida profissional" na sessão que organizamos na Academia Nacional de Medicina: a trajetória de uma mulher de cerca de 40 anos com uma biografia de provações, que incluiu uma gravidez inadvertida e extemporânea aos 19 anos, pela qual foi severamente punida pela família, e teve seu filho mandado para adoção.

Duas décadas depois, ela comoveu médico e assistente social ao revelar seu segredo e admitir, diante de uma doença terminal, que se visse o filho perdido, mesmo que fosse uma única vez, não se importaria em morrer.

O mutirão que espontaneamente se organizou, contando com o prodígio do rádio como um instrumento valioso para localizar desaparecidos, foi decisivo para que aquele reencontro acontecesse com a urgência que o pouco tempo exigia. Foi emocionante o relato de solidariedade de um grupo de cuidadores natos, esses seres obstinados que tantas vezes se refugiam em hospitais e se alimentam de gratidão: desse tipo de urgência eles entendiam muito bem.

Com doença terminal, ela admitiu que, se visse o filho perdido, não se importaria em morrer. J.J. CAMARGO

Pressa semelhante temos encontrado em pacientes transplantados, especialmente crianças e adultos jovens. Inevitável lembrar da Maria Fernanda, uma mexicana de 11 anos com pulmões destruídos por fibrose cística, que recebeu uma parte do pulmão do pai e da avó. Dias depois, caminhando no corredor do hospital, soltou da mão a fisioterapeuta e, deslumbrada com a possibilidade, subiu correndo uma escada.

Uma microdose de empatia já será suficiente para entender a exultação depois de uma infância inteira de limitações, na qual um simples degrau já era um obstáculo intransponível, e justificará o emocionante ataque de riso quando ela chegou correndo ao topo da escada.

Leia Mais A gratidão a um médico pode vir das formas mais inesperadas

Como censurar esse impulso desenfreado na tentativa de resgatar uma infância perdida? E com que autoridade podemos criticar os que tentam compensar os anos de vida útil que lhes foram aleatoriamente subtraídos por uma doença implacável?