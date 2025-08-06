Não devemos criticar quem tem pressa de viver para compensar o tempo perdido

"Ando devagar porque já tive pressa./ Levo esse sorriso porque já chorei demais" (Almir Sater)
Um evidente contraste entre a civilização contemporânea e a antiguidade foi não apenas a intensidade, mas a aceleração do ritmo de vida, que, contando com a interação de múltiplas ciências, resultou na fascinante era da comunicação instantânea. Mas não é esse tipo de pressa que motivou esta crônica, foi antes a premência de viver para resgatar o tempo perdido, qualquer que tenha sido a razão.
Serviria como modelo do desatino de viver a emocionante história que o acadêmico Gilberto Schwartsmann escolheu para ilustrar os seus "Momentos que impactaram minha vida profissional" na sessão que organizamos na Academia Nacional de Medicina: a trajetória de uma mulher de cerca de 40 anos com uma biografia de provações, que incluiu uma gravidez inadvertida e extemporânea aos 19 anos, pela qual foi severamente punida pela família, e teve seu filho mandado para adoção.
Duas décadas depois, ela comoveu médico e assistente social ao revelar seu segredo e admitir, diante de uma doença terminal, que se visse o filho perdido, mesmo que fosse uma única vez, não se importaria em morrer.
O mutirão que espontaneamente se organizou, contando com o prodígio do rádio como um instrumento valioso para localizar desaparecidos, foi decisivo para que aquele reencontro acontecesse com a urgência que o pouco tempo exigia. Foi emocionante o relato de solidariedade de um grupo de cuidadores natos, esses seres obstinados que tantas vezes se refugiam em hospitais e se alimentam de gratidão: desse tipo de urgência eles entendiam muito bem.
J.J. CAMARGO
Pressa semelhante temos encontrado em pacientes transplantados, especialmente crianças e adultos jovens. Inevitável lembrar da Maria Fernanda, uma mexicana de 11 anos com pulmões destruídos por fibrose cística, que recebeu uma parte do pulmão do pai e da avó. Dias depois, caminhando no corredor do hospital, soltou da mão a fisioterapeuta e, deslumbrada com a possibilidade, subiu correndo uma escada.
Uma microdose de empatia já será suficiente para entender a exultação depois de uma infância inteira de limitações, na qual um simples degrau já era um obstáculo intransponível, e justificará o emocionante ataque de riso quando ela chegou correndo ao topo da escada.
Como censurar esse impulso desenfreado na tentativa de resgatar uma infância perdida? E com que autoridade podemos criticar os que tentam compensar os anos de vida útil que lhes foram aleatoriamente subtraídos por uma doença implacável?
Curiosamente, os maiores críticos desses "exageros" são aqueles, coitados, cuja vida saudável lhes trouxe como único impeditivo para o encanto de superar desafios que os tornariam pessoas mais interessantes a imensidão do desânimo original.