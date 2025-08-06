J.J. Camargo

Médico, escritor e palestrante. Formou-se em Medicina na UFRGS em 1970, especializando-se em cirurgia torácica e completando sua formação acadêmica na Clínica Mayo, nos EUA. É colunista do caderno Vida, de ZH.

Palavra de médico
Opinião

Não devemos criticar quem tem pressa de viver para compensar o tempo perdido

Temos encontrado esse sentimento em pacientes transplantados, especialmente crianças e adultos jovens

