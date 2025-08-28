Minha recomendação aos médicos principiantes é focar nos sentimentos de quem sofre

A gratidão, como a saudade, tem métricas próprias, e repousa em prateleiras superiores. Song_about_summer / stock.adobe.com

A figura do médico como porta-voz da saúde está compreensivelmente associada à gratidão. E essa resposta afetiva se justifica, porque é assim que reagimos quando um sofrimento, qualquer sofrimento, é aliviado. E não importa o quanto pareça ridículo ou exagerado na opinião alienada de quem não tem empatia para compreender o sentimento do outro.

É previsível que a intensidade e a duração da adversidade sejam, proporcionalmente, fomentadoras desse sentimento de gratidão, mas como ninguém tem condições (nem o direito) de julgar o impacto do dano emocional que pode provocar uma anomalia ou disfunção qualquer, todo comentário desairoso deve ser interpretado como egoísta e típico de quem acha que tudo aquilo que não lhe afeta é irrelevante.

Nessas décadas de cirurgia torácica, aprendi a valorizar as queixas que envolviam exclusão ou minavam a autoestima dos pacientes, por gerarem disparidade com seus pares, com os quais, queiramos ou não, vivemos comparativamente.

Existe uma fase da vida em que qualquer detalhe que comprometa a imagem que idealizamos será tratada como uma patologia gravíssima, fonte de infelicidade crônica, capaz de transformar um adolescente inteligente e brilhante num jovem introspectivo e deprimido.

Isso se repete com frequência em casos de deformidades da parede torácica, quando passam a evitar, a todo o custo, as situações que obriguem à exposição corporal e, com muita frequência, retardam por constrangimento a iniciação sexual.

Há também os casos de sudorese excessivas, especialmente em mãos e axilas, produzindo uns tipos arredios que, tendo noção da reação previsível à oferta de uma mão úmida e fria ou de um abraço com axilas empapadas, renunciam ao toque humano, essa grande maravilha da interação pessoal saudável.

Como o ser humano, em nome da sobrevivência, é um animal adaptável, impressiona o repertório de dissimulações que os pacientes usam para disfarçar seus problemas, encobrindo-os até da sua própria família.

O reconhecimento a quem foi capaz de reverter esses limitantes de felicidade desencadeia uma inversão de comportamento, produzindo jovens super afetivos e carinhosos, num evidente esforço de recuperação de uma adolescência perdida.