Estêvão beijou muito cedo o escudo do Chelsea na camiseta?

A solidez e a confiabilidade de uma relação afetiva são, obrigatoriamente, uma construção. Provavelmente por isso, o tão glamorizado amor à primeira vista, respeitando-se as exceções que povoam filmes e livros românticos, tem uma expectativa de durabilidade comprometida, desestimulando eufemismos que atribuem as paixões agudas a golpes do destino e encontros de alma gêmea.

As pessoas idosas, e por isso mais céticas, não levam fé, nem têm paciência com entidades abstratas que, apesar do encantamento que provocam, ninguém consegue explicar bem o que sejam, mas todos concordam que um dia terminam.

Nesse tempo de relações afetivas fluidas, impressiona a necessidade de demonstrar afeição, mas que, quando precoce ou exagerada, gera um sentimento oposto ao desejado pelo autor: a desconfiança.

Um modelo comum de paixão instantânea é do jogador de futebol recém-contratado que, ao fazer um gol, por falta de noção do exagero ou por ausência de repertório na comemoração, beija o emblema do novo clube antes mesmo de saber o nome de todos os seus colegas.

Os anglo-saxões são menos emotivos e mais exigentes de sinceridade e autenticidade. J.J. CAMARGO

Choca mais ainda quando há poucas semanas beijava com igual entusiasmo o distintivo de um clube rival de morte. Nós, os latinos, com assumida tendência a demonstrações superlativas de amorosidade, aceitamos ou fingimos aceitar com naturalidade esses gestos caricaturais, enquanto os anglo-saxões são menos emotivos e mais exigentes de sinceridade e autenticidade.

Fiquei imaginando a surpresa do Estêvão, esse garoto brilhante revelado pelo Palmeiras e vendido antes que a torcida palmeirense tivesse tido tempo de festejar a ventura de conviver com sua inegável genialidade, e que chegando a um país frio, de clima e de afeto, já recebeu na primeira semana uma condecoração: a Fifa o distinguiu com o título de melhor do mundo na categoria sub-20.

Agora, com esse retrospecto, entremos na cabeça do Estêvão, um garoto humilde, com uma carreira meteórica, que faz um contrato milionário aos 18 anos e, ao estrear no Chelsea, marca um gol já no primeiro jogo.

Sem ter tido o tempo de ensaiar uma comemoração mais sofisticada, como a de Cristiano Ronaldo ou de Luisito Suárez, fez o que a maioria dos jogadores brasileiros faz: beijou repetidamente o emblema do clube preso à camiseta, que era verde até há poucos dias e agora, de repente, ficou azul.