O desapreço pelo sofrimento do paciente deixa marcas profundas

A apresentação, em dois seminários realizados na Academia Nacional de Medicina sob o título "Momentos que impactaram na minha vida profissional", trouxe para discussão em plenário tópicos que marcaram de maneira muito constante a atividade de um grupo médico de excelência confirmada.

A narrativa médica, em geral, permite selecionar entre diferentes modelos pedagógicos aqueles que devem ser copiados ou repelidos pelos jovens formandos, que representam sempre o alvo preferencial desses ensaios.

Muitas vezes, uma conduta inadequada impacta pela repulsa de maneira mais intensa do que gestos humanizados corriqueiros.

Eduardo Lopes Pontes é um acadêmico muito respeitado por sua atitude pessoal e profissional, marcadas por uma ética irretocável. Seu relato começou com uma experiência infantil desagradável: quando menino, aos 10 anos, ele próprio teve uma dor abdominal importante e foi examinado por um médico, que sem dizer nenhuma palavra comprimiu energicamente sua fossa ilíaca direita, provocando-lhe uma dor intensa, o que facilitou o diagnóstico de apendicite aguda.

Para seu desencanto, aquele estranho que chegara em silêncio encerrou seu atendimento e partiu calado. Ele pode ter esquecido a dor que sentiu, mas admite que, 60 anos depois, ainda conserva viva a sensação de abandono que experimentou como uma criança assustada, carente de um simples afago.

Tanto que, décadas depois, teve aquele mal-estar reativado quando um residente, querendo que o mestre examinasse um paciente, lhe fez a seguinte convocação: "Professor, eu tenho ali um fígado que eu gostaria que o senhor visse!". Pronto, a náusea estava de volta e com uma intensidade surpreendente, dado o longo tempo decorrido.

Marcas emocionais do desapreço

Tenho me ocupado com frequência em aulas e crônicas da valorização de cada gesto ou palavra quando um dos interlocutores está amedrontado, alertando os jovens que naturalmente sonham com a construção de uma clínica numerosa e fiel de que não há na relação humana um instrumento de aversão tão poderoso quanto a desconsideração no sofrimento.

E mais: as marcas emocionais do desapreço quando ansiamos por um acolhimento são tão profundas que a ruptura emocional daquela relação é irreparável, resistindo ao tempo e ao mais candente pedido de desculpas.

Infelizmente, as pérolas de sensibilidade que os velhos mestres distribuíam à mão cheia nas visitas à beira do leito escassearam à medida que as discussões de casos foram progressivamente transferidas para a sala de computadores, onde os teclados substituem as mãos que afagávamos com promessas solenes de parceria.

Nesse ambiente penumbroso e impessoal, privados da magia do encontro, as imagens de tumores, consolidações e derrames são estudadas como peças mecânicas, como se não pertencessem a um ser humano, certamente apreensivo por notícias que, provavelmente, só chegarão no dia seguinte, e trazidas por algum residente que ele ainda não conhecia. E que antes de falar cumpriu a formalidade de conferir se o nome contido na pulseira de plástico coincidia com o da prancheta.