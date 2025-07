É impossível se manter indiferente a uma mão que treme de medo

A atividade médica tem a tarefa desafiadora de contemporizar e minimizar o sofrimento. New Africa / stock.adobe.com

"A convivência com o sofrimento ensina a humildade." (Miguel Couto)

É possível que tenhamos mesmo sido colocados no mundo com uma caixa de ferramentas e uma lista invisível de desafios. E só. Para preservar algum mistério, responsável pelo charme que a vida de cada um possa ter, aterrissamos sem saber quais e para que servem tais ferramentas, que desafios serão esses e quem os selecionou sem que fôssemos consultados.

E então, assim que somos desconectados do cordão umbilical começa a vida, essa aventura muito louca que mistura em doses desiguais (e muitas vezes injustas!) genética, inteligência, saúde, sorte, determinação, coragem, esperança, resiliência e fantasia, muita fantasia.

Alguns pretensos espertos, com ares de clarividência divina e aproveitando a inocência que o fantasioso alimenta, se arriscam a prever o futuro, subestimando coisas muito elementares e que implicarão no tamanho das dificuldades para alcançarmos o sucesso pessoal, como, por exemplo, de que lado do equador nascemos.

Porque nascemos assim vulneráveis, tendemos a recrutar as âncoras afetivas que nos deem sustentação quando chegarem os tais desafios, que são anunciados de maneira vaga já na pia batismal, quando somos informados de que existe um ser superior responsável pela administração das micro ou macro tragédias que enfrentaremos, sem nenhuma pista de quais serão. E que devemos nos contentar em manter intacta a nossa fé.

Um dia, alguma divindade resolve relembrar quem manda no nosso destino. J.J. CAMARGO

A atividade médica, na sua essência, tem a tarefa desafiadora de contemporizar e minimizar o sofrimento de quem busca socorro, terrificado pelo temor do desfecho desconhecido. E ser médico significa estarmos preparados para sermos os melhores parceiros nesse translado imponderável. É quando se aprende que é impossível se manter indiferente se a mão do lado de lá treme de medo.

Depois de décadas de convívio com a alta complexidade, ainda não nos habituamos com uma situação que machuca muito e sempre: a reversão da melhor expectativa. É a daquele paciente que superou barreiras por todos consideradas intransponíveis, conseguiu ser mantido vivo com os recursos da mais moderna tecnologia, amparados pela força invisível mas inegável dos amados, e acrescida pelo poder invencível que eles atribuem à oração.

Leia Mais Oferecer a certas pessoas um curso intensivo de empatia e compaixão seria inútil

E então um dia, depois de muitas comemorações merecidas, alguma divindade, aparentemente desgostosa com a distribuição dos méritos pela evolução favorável, resolve relembrar quem manda no nosso destino, e todos somos postos, humildemente, a chorar o imponderável. E claro que, em nome da fé, ninguém se anima a reclamar da decisão divina, porque, para quem crê, o que nos acontece é sempre o melhor que poderia acontecer, segundo já endossava Marco Aurélio, o imperador filósofo, no seu famoso Meditações.