A racionalização do sofrimento

Detalhe de "A Mulher que Chora", pintura a óleo de Pablo Picasso (1881-1973). Pablo Picasso / Reprodução

"O sofrimento deixa de ser só sofrimento quando se encontra um significado." (Viktor Frankl)

O Marco Aurélio, um grande empresário, foi operado na virada do século de um tumor de costela, e nos tornamos amigos. Boas conversas se alongaram por muito tempo além das revisões protocolares. Vinte anos depois, soube que tinha sofrido um AVC e que estava inconsciente.

Um mês mais tarde, acompanhando a evolução à distância, recebi um telefonema da esposa pedindo ajuda, porque não estava conseguindo controlar o desespero dos dois filhos diante de um quadro neurológico inalterado e sombrio.

Foi uma conversa difícil, e não poderia ter sido de outra forma. A figura irreconhecível do pai, retorcido no leito e incapaz de administrar a própria saliva, contrastava de tal maneira com a imagem que construíra ao longo de uma vida de grande sucesso, que exigia uma seleção cuidadosa das palavras que tivessem a pretensão de consolar. Essa, que se sabe bem, é uma das tarefas mais difíceis da arte de amenizar a dor de alguém em grande sofrimento.

Disposto a ouvi-los, disse que só poderia ajudá-los se soubesse como eles estavam encarando tudo o que ocorrera. Este deve ser o primeiro passo nessa tarefa desafiadora: não supor que exista um discurso padrão para mitigar a dor de alguém, ignorando que na alegria nos parecemos, mas na tristeza somos todos originais. No meio do desespero, uma frase do primogênito abriu uma vereda na nossa conversa:

— Eu não me conformo que a medicina, que vocês se vangloriam de estar tão avançada, não tenha nenhum recurso para fazer meu pai, pelo menos, acordar.

E o caçula emendou:

— Eu daria qualquer coisa para poder dizer ao meu velho tudo o que eu já senti vontade de dizer, mas por alguma razão não disse.

Com a fantasia do paizão amoroso de olhar debochado, segurando o indefectível cachimbo, dependente apenas de um estímulo mágico que lhe abrisse os olhos e os braços para acolhê-los, contrastando com a destruição cerebral pela hemorragia, me ocorreu dizer que: "O pai de vocês, estou seguro, não gostaria de acordar e com isso confirmar o tamanho da ruína que se tornou. Vaidoso como ele sempre foi, tenho certeza de que iria escolher uma imagem mais digna para a lembrança de vocês".