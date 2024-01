A notícia de que o Grêmio poderá ter novas receitas a partir da venda de direitos de transmissão traz à tona, outra vez, a divisão entre os clubes brasileiros. O Tricolor está no bloco oposto ao Inter, que já fechou negócio e garantiu cerca de R$ 100 milhões ao cofres do Beira-Rio no ano passado. O lado azul está na Libra, enquanto o vermelho integra a LFF (Liga Futebol Forte).