Deive Bandeira, gerente de mercado do Inter, está deixando o clube. Ele recebeu uma oferta e prepara a saída para os próximos dias. O profissional atua no Capa (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) e participa diretamente das negociações por reforços. Ele é um dos emissários do Inter na Alemanha, na negociação por Rafael Borré.