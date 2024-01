A busca de Grêmio e Inter por reforços tem um novo (e apertado) prazo. Sim, a janela de transferências no futebol brasileiro vai até 7 de março. Mas, na prática, a data limite é antes. O regulamento do Campeonato Gaúcho define que os novos jogadores só poderão ser inscritos até as vésperas da nona rodada da fase de classificação. A data base para esta etapa já existe: de 16 a 19 de fevereiro. Portanto, restam 32 dias pela frente.