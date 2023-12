No ritmo de despedida, a torcida do Grêmio já começou a relembrar tudo que Luis Suárez fez com a camisa do clube. O uruguaio esteve em 53 partidas e tem, entre gols e assistências, participação em 44 gols. A novidade é o levantamento de quem mais se beneficiou e quem mais contribuiu para o sucesso do camisa 9 no Brasil.