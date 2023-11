O orçamento do Grêmio para 2024 foi aprovado e, além de prever aumento na folha salarial, também já definiu a meta de arrecadação com venda de jogadores. A transferência de atletas ainda é muito importante para as contas do clube, tal qual a maioria dos times brasileiros, e o valor esperado na próxima temporada é ainda maior que aquele projetado para este ano.