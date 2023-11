Luis Suárez embala o sonho do Grêmio de conquistar o Brasileirão. E como tal, o camisa 9 teve atuação de gala diante do Botafogo ao marcar três gols na histórica virada fora de casa. Mas antes mesmo de a bola rolar, o uruguaio foi protagonista. Ainda no vestiário, ele fez um gesto raro na temporada.