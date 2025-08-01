Afinal, qual é o crime de Eduardo Bolsonaro?

O pelotão de fuzilamento contra o deputado se declara escandalizado com seu papel nas sanções comerciais aplicadas contra o Brasil. SAUL LOEB / AFP

O cidadão deste país não tem mesmo sossego. Já não basta a saraivada mensal de boletos, os aborrecimentos do trabalho e as demais ciladas do cotidiano. Você abre o noticiário, hoje em dia, e descobre que tem um inimigo que nem imaginava — Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pior que tudo, é um inimigo que a polícia, o PT e a mídia registram como de “alta periculosidade”: nada menos que um “traidor da pátria”, uma mistura de Calabar e Silvério dos Reis que vai nos levar à perdição.

O líder do PT exige a prisão imediata de Eduardo Bolsonaro. A esquerda, em peso, quer cassar o seu mandato de deputado federal. A mídia, em cólera, pede as duas coisas ao mesmo tempo. Só não requerem a sua extradição dos Estados Unidos, onde ele reside hoje. Parecem ter cansado de pedir extradições aos americanos e ouvir sempre a mesma resposta: aqui a gente não extradita perseguidos políticos. Sorry.

Olha-se de perto, com um mínimo de bom senso, respeito aos fatos e honestidade, e a única resposta possível é: 'Nada. Ele não fez nada'

Tudo certo, mas no fim das contas que raios fez esse Eduardo Bolsonaro, para despertar tamanho clamor de linchamento? Olha-se de perto, com um mínimo de bom senso, respeito aos fatos e honestidade, e a única resposta possível é: “Nada. Ele não fez nada”. Eduardo foi para os Estados Unidos para denunciar ao governo americano, à mídia internacional e a quem mais se dispôs a ouvi-lo, que o Brasil foi reduzido a um Estado policial por um grupo de juízes — e que já decidiram condenar seu pai a 30 anos de prisão. É um direito humano universal, básico e indiscutível expor, em qualquer lugar do mundo e a qualquer tempo, atos ilegais praticados por tiranias.

O pelotão de fuzilamento perfilado contra Eduardo Bolsonaro se declara escandalizado com seu papel nas sanções comerciais aplicadas contra o Brasil. Mas desde quando os Estados Unidos, a maior potência do planeta, precisam das recomendações de Eduardo para fazer ou não fazer alguma coisa? Se o Brasil tem o direito de impor taxas a quem quiser, por que os Estados Unidos não teriam? Se acham que Alexandre de Moraes ofendeu a lei americana que criminaliza condutas como a sua, por que seria Eduardo o responsável por isso?