Lula se agarra à miragem de se tornar herói contra Trump

De acordo com tal miragem, o ataque tarifário de Trump e sua postura contrária ao julgamento de Bolsonaro tornaram Lula o candidato favorito para as eleições de 2026. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Lula, a esquerda e as classes desocupadas em geral vivem um momento de excitação, narcisismo e soberba suburbana que os faz se sentirem mais felizes que praga em campo de milho. Ou talvez estejam assustados com a desordem que criaram nas relações com os Estados Unidos e as consequências que virão dessa insensatez. De um jeito ou de outro, uma coisa é certa: eles não têm cacife para se sentar nessa mesa, e nem para lidar com as paradas que vão aparecer no jogo.

No gabinete do presidente, no PT e nas redações, todas enroladas na bandeira nacional em defesa da nossa soberania, honra e autodeterminação, clima é de desembarque na Normandia. A realidade dos fatos, porém, está mais para uma Retirada da Laguna. A verdade oficial — e dizer o contrário será fake news, entreguismo e traição à pátria —, é que Trump deu um tiro no pé. Veio para cima, mas Lula encarou e a sua popularidade voltou a luzir.