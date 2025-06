Ex-presidente prestou depoimento no STF. Fellipe Sampaio / STF/Divulgação

Chegaram e já se foram os que deveriam ser os momentos decisivos desse interminável “golpe armado” que o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas do STF insistem que houve em janeiro de 2023, e de cujos efeitos radioativos vêm tentando nos salvar desde então. Melhor que isso não fica — nessas últimas sessões do julgamento foi interrogada a testemunha-chave da acusação, foi apresentada pela PGR a sua prova mais mortal, a prodigiosa “minuta do golpe”, e, enfim, falou o próprio réu mais notável, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, ficou-se exatamente onde se estava. Se houve algum crime de lesa-pátria dois anos e meio atrás, o Estado brasileiro não consegue provar que houve. Fim de conversa.

Naturalmente, o STF, a esquerda e a maior parte da mídia se mostraram altamente irritados com o andar dos eventos. Que coisa mais aborrecida é esse perrengue de achar provas, ouvir advogados de defesa, lidar com o tal “processo legal” e outros atrasos de vida. Bolsonaro, a esta altura, já deveria estar na cadeia de velho, lamentam. Não era isso que já estava decidido desde o começo? As provas são “robustas”, não são? Os jornalistas disseram que são. O que está havendo?

No processo judicial de qualquer país civilizado, onde lei é lei e juiz é juiz, não militante político, essa é a hora-chave de uma ação penal — sai a gritaria da polícia, da mídia e dos políticos e entra a única coisa que realmente interessa: o acusador tem provas contra o acusado? Ou tem ou não tem, e o que tem precisa estar acima de qualquer dúvida. No caso, não há prova nenhuma do “golpe armado”, pela excelente razão de que não houve golpe armado, nem desarmado, nem de qualquer natureza.

O que está havendo em Brasília não é um julgamento. É uma operação política, para resolver uma questão política — a eliminação de um inimigo que dispõe de força eleitoral notória e alta capacidade de eleger aliados. Na verdade, só não está na Presidência hoje porque o STF tirou da cadeia um corrupto passivo e lavador de dinheiro — que ficou com o cargo de presidente depois de uma das mais obscuras eleições da história do Brasil.