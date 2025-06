Lula pediu para ser atropelado no caso do IOF

"Foi um placar tão monstruoso que o Senado nem precisou votar o projeto, confirmando a decisão dos deputados por votação simbólica". Waldemir Barreto / Agência Senado

Colocar Gleisi Hoffmann como a grande estrategista política do governo no Congresso não foi apenas uma ideia muito ruim. Foi, sobretudo, um sinal de que os circuitos mentais do Palácio do Planalto estão em pane. Como alguém poderia supor que a deputada, uma das contraltos mais ruidosas do “discurso do ódio” no PT, iria dar conta de um trabalho como o que recebeu? Deu na única coisa que poderia dar: um desastre histórico na votação do aumento do IOF.

Foi uma derrota, na Câmara, por 383 a 98 — um placar tão monstruoso que o Senado nem precisou votar o projeto, confirmando a decisão dos deputados por votação simbólica. Gleisi é ruim, mas achar que a culpa por essa humilhação é dela é confundir as obras de arte do mestre Picasso com a trena de aço do mestre de obras. Não tem nada a ver com ela. Tem tudo a ver com Lula.

A derrota do IOF, a pior de todas as que a situação teve no Congresso Nacional, é mais uma prova de que o governo Lula está senil. Não consegue ter ideias coerentes para lidar com os problemas práticos que precisa resolver. O problema mais intratável do momento é a falência do Tesouro Nacional — e Lula deu tilt. Não entende que foi exatamente ele quem criou esse problema: falta dinheiro porque o governo gasta como um débil mental. Ele ainda fica enfurecido diante da única solução racional para isso — o corte do gasto público. Exige, então, mais imposto para cobrir o rombo e continuar gastando. É demente — mas é assim.

Desde 1º de janeiro de 2023 não houve nenhuma ação do governo Lula no sentido de gerir qualquer coisa na economia do Brasil. A única coisa que conseguiram fazer foi aumentar imposto. Tem sido um aumento de imposto a cada 40 dias. É óbvio que, mais cedo que mais tarde, deputados e senadores vão dizer “chega!”. Não existe povo que queira pagar mais imposto, sobretudo para um governo como o de Lula. A “narrativa” de Lula e de Haddad de que o IOF iria atingir só os ricos é inútil, porque cada vez mais gente sabe que imposto “de rico” não existe. O que existe é imposto transferido para todos.