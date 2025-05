Para o STF, o único ladrão do governo Lula foi Collor

Você pode não acreditar, mas é verdade, ou pelo menos a verdade oficial: não existe corrupção no Brasil . Existe em outros países, até de primeiríssimo mundo, mas aqui não. A demonstração cabal disso é que, por decisão pétrea do STF, já consolidada em jurisprudência, não há no momento nenhum preso por corrupção no sistema penitenciário nacional. Se não há ninguém preso por corrupção, é porque a Justiça não encontrou ninguém que tenha cometido crimes de corrupção, e se a Justiça falou está falado, não é mesmo?

Lula está solto; aliás, o homem é o presidente deste raio de país. Sergio Cabral, condenado a 400 anos, e José Dirceu, estão soltos. Os empresários Marcelo Odebrecht e Joesley Baptista estão soltos . Confessaram os crimes e devolveram dinheiro roubado, mas não adiantou – ambos estão tão soltos, e ainda mais ricos do que eram antes de ir para a cadeia. Até o ex-ministro Antônio Palocci, com a sua delação toda, está solto.

O STF, aí, nos levou a uma situação de opereta. Veja só que coisa mais prodigiosa: Collor, segundo afirma a sentença, não foi preso por crimes cometidos no seu próprio governo, que no julgamento do tribunal supremo, teve índices OMO de brancura. Foi preso, isto sim, quando se bandeou depois para o lado de Lula, de quem recebeu umas fatias do pernilzão federal como pagamento pelos serviços prestados. Seu enrosco, portanto, é por delitos que cometeu na era lula-dilmista, e que foram punidos pela Lava-Jato. Como fica então? O STF está nos dizendo que o único ladrão do governo Lula foi Collor – e que todos os demais, mesmo aqueles que confessaram sua culpa, são inocentes? Mais ainda, os ministros estão nos dizendo que a Lava-Jato foi o momento mais infame da história do Brasil, e que nenhuma sentença saída dali vale nada, mas que Collor é uma exceção? A Lava-Jato, então, não vale para ninguém, mas vale para ele?