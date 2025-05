A última coisa de que o Brasil precisava era uma Janja

Fernando Frazão / Agência Brasil

Já passou pela sua cabeça, ou pela cabeça de alguém que você conhece, ir a uma reunião de trabalho da empresa e levar a sua mulher junto? E, caso você mesma seja mulher, dá para levar o maridão? Pior ainda, nessa reunião a sua mulher toma a palavra, que ninguém ofereceu, e dispara a falar direto com o presidente, querendo que ele tome providências sobre coisas que estão acontecendo na sua própria casa. Parece uma dessas piadas de marido banana. Mas é exatamente assim que anda o Brasil de Lula e Janja.

Janja se intrometeu numa reunião com o presidente chinês e disse uma cretinice de 400 talheres

É uma humilhação, para o Brasil e para os brasileiros, que a mulher do presidente da República se meta como penetra numa reunião oficial. Fica mais constrangedor ainda quando o presidente concorda, em público, com o que a mulher fez — ou é obrigado a dizer que concorda. Mas foi isso o que aconteceu nessa última viagem de Lula à China, já a quinta que faz ali como presidente. Janja se intrometeu numa reunião com o presidente chinês e disse uma cretinice de 400 talheres — mais uma do seu vasto repertório.

Janja pediu que o presidente Xi Jinping, um dos seres humanos mais ocupados deste mundo, fizesse “alguma coisa” para resolver uma situação que a incomoda — não na China, mas no Brasil. Anda irritada pessoalmente com o TikTok, que o seu marido não consegue censurar, e achou uma grande ideia pedir que Xi Jinping faça a censura em seu lugar. O TikTok, segundo ela, é “de direita”. Não pode, portanto, existir.

O analfabetismo maciço de Lula, como o Brasil tem sentido nos quase 20 anos de seus governos, tem sido uma desgraça para este país. A última coisa de que a população precisava era uma Janja — que leva a ignorância de Lula a extremos nunca atingidos antes, com a interação intensa entre a sua vadiagem mental e a do marido. Já não bastava Lula? Pois agora, com Janja, temos Lula ao quadrado.

Janja não podia ir à reunião com o marido-presidente. Tendo se metido ali, deveria ficar de boca fechada. Tendo aberto a boca, não podia dizer uma coisa tão burra. Como ela vai pedir a intervenção de uma potência estrangeira em assuntos do Brasil? Como pode pedir censura, que é vetada pela Constituição do seu próprio país? Como pode achar que “a direita” é ilegal, e tem de ser reprimida como se fosse um crime — e pelo presidente da China? Pois então: ela conseguiu fazer isso tudo.