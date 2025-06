Você usa o ChatGPT como se fosse o Google? Está errado!

Pois saiba que, se só fica fazendo perguntas à IA , você está “deixando na mesa 99% do que ela pode te dar”, como diz Lucas Borges, o embaixador da Plaud* no Brasil.

O que ele quer dizer é o seguinte: a informação é abundante , praticamente tudo está disponível no Google. Então não precisamos dos large language models (grandes modelos de linguagem, ou LLMs) para chegar às explicações. Está tudo acessível no buscador, sem a necessidade de uma IA para respostas simples e diretas.

Menos perguntas, mais pedidos

O caminho é usar a IA para aprender mais, e isso significa saber dar os comandos certos e assim fazer a curadoria do que queremos entender ou extrair do conteúdo a que se tem acesso.

— As pessoas usam a IA de forma sucateada porque não sabem fazer as perguntas corretas – diz Lucas, um dos palestrantes do Gramado Summit 2025.