O que você faria se vivesse mais 150 anos?

O que a IA promete em pouco tempo?

Imagine que está doente e nenhum médico consegue descobrir o que você tem. O jeito é testar várias hipóteses — e vários remédios — até descobrir. Mas isso pode te matar, certo? Agora, imagine ter um irmão gêmeo digital , um híbrido de organismo humano com máquina, no qual o médico pode testar tudo até acertar? Segundo Candreva, isso já existe — “é beta, incipiente”, mas existe, e vai ser realidade em pouco tempo.

Para além disso, estamos falando de profissionais (médicos ou não) que precisariam “estudar 27 horas por dia” para dar conta da velocidade com que os avanços se apresentam. E para isso, a resposta do futurista é: o transumano . Ou seja, aumentar a capacidade de aprendizado da pessoa usando tecnologia digital, como implantes neurais, por exemplo.

Chips que também servirão, a propósito, para eliminar a necessidade de dedos e olhos na interação com gadgets como nossos smartphones, uma vez que essa interface com telas já é quase antiquada:

Seremos a espécie que faz as perguntas, em vez de dar as respostas. Fomos treinados para passar na prova ou numa entrevista de emprego sabendo as respostas. De agora em diante, segundo Candreva, é a inteligência artificial generativa que terá as respostas, e o ser humano terá valor se souber fazer as perguntas (alguém ouviu PROMPT?).