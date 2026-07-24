Veja onde o RS é destaque positivo no Anuário da Segurança Pública

Feminicídios crescem no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O 20º Anuário da Segurança Pública, estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública embasado totalmente em números oficiais, mostra que o Rio Grande do Sul é destaque positivo na redução dos mais violentos crimes que assolam o brasileiro. Alguns números:

- O Rio Grande do Sul teve queda de 25,7% em Mortes Violentas Intencionais (VLI). Foram 1.266 mortes, o menor número na série histórica iniciada em 2012.

- Essa queda de 25,7% em VLI coloca o Rio Grande do Sul na segunda maior redução desse tipo de estatística dentre os Estados (atrás apenas do Amazonas, que registrou diminuição de 32,5%).

- Especificamente em relação a homicídios dolosos, houve queda de 25,8% em ocorrências no Rio Grande do Sul. É novamente a segunda maior queda entre os Estados, só atrás do Amazonas, que teve diminuição de 33,3%.

-Em latrocínios (assalto seguido de morte), houve queda de 3,4% no número de vítimas no Rio Grande do Sul.

- Outra boa notícia é que as forças de segurança do RS tiveram a segunda maior queda de letalidade policial dentre os Estados, redução de 48.3%. Ficam atrás de Roraima e junto com Tocantins.

O anuário é mais um estudo que mostra o acerto das políticas públicas do Rio Grande do Sul em relação à segurança. Um longo caminho, que passou por algumas conquistas nos governos de Tarso Genro (PT), José Ivo Sartori (MDB) e nas duas gestões do atual governador, Eduardo Leite (PSD).

O principal instrumento para redução dos crimes violentos tem sido o RS Seguro, que foca na integração entre órgãos de segurança, uso intensivo de dados e ações sociais preventivas para reduzir a criminalidade. Duas medidas são decisivas: os policiais concentram efetivos nas cidades mais violentas e pedem transferências de apenados para penitenciárias de alta segurança, quando eles ordenam homicídios.

A nota triste do anuário é que o Rio Grande do Sul acompanha a tendência geral no Brasil, de aumento dos feminicídios. No Brasil o aumento foi de 4% entre 2024 e 2025. Entre as gaúchas, o número de mortas de forma violenta subiu 9,5%. O consolo - se é que há consolo em situações assim - é que o RS não é destaque em feminicídios, se observado o ranking de Estados. Ocupa o 14% lugar no aumento de casos de um ano para outro e o 18% em taxas de mulheres assassinadas a cada 100 mil habitantes. E as polícias têm feito de tudo um pouco para tentar diminuir essa chaga.



