Humberto Trezzi

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Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

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Veja onde o RS é destaque positivo no Anuário da Segurança Pública

Gaúchos vivenciam grande redução de crimes violentos, inclusive os que envolvem uso da força policial. A exceção no panorama está nos feminicídios

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