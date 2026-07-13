Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Crime Organizado
Reportagem investigativa

Quem é o envolvido no roubo de R$ 14 milhões do aeroporto de Caxias que foi preso na Bolívia

Paulista ligado ao PCC é considerado perigoso e atuou na linha de frente do maior assalto da história do Rio Grande do Sul. PF já prendeu 37 suspeitos de ligação com o ataque

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