Quem é o envolvido no roubo de R$ 14 milhões do aeroporto de Caxias que foi preso na Bolívia

Fabrício Salvador da Silva, o Teta (de jaqueta preta), no momento em que foi transferido pela polícia boliviana para as autoridades brasileiras Agencia Boliviana de Información / Divulgação

A Polícia Federal comemora o que considera um gol de placa contra o crime. Foi preso pelas autoridades da Bolívia, no sábado (11), aquele que é considerado um dos assaltantes que atuou na linha de frente do maior roubo da história gaúcha, ocorrido no aeroporto de Caxias do Sul em junho de 2024. Na ocasião uma quadrilha munida de armas de guerra levou R$ 30 milhões de um avião-pagador - dos quais R$ 15,6 milhões foram recuperados pela Brigada Militar após intensa troca de tiros que resultou na morte de um PM, o sargento Fabiano Oliveira, e de um ladrão.

Até agora a PF prendeu 37 pessoas que considera envolvidas no mega-assalto. E indiciou 41, incluindo alguns que apenas auxiliaram na logística para esconder os participantes do ataque. A PF não revela nomes, mas o colunista descobriu que o preso no final de semana é o paulista Fabrício Salvador da Silva, o Teta, considerado extremante perigoso e ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do Brasil. Conforme investigações da PF, ele é um dos que agiram diretamente na pista do aeroporto Hugo Cantergianni, em Caxias, na execução do roubo. Está também indiciado por outras ações de domínio de cidade, quando as quadrilhas dominam a infraestrutura de uma localidade para cometer assaltos. Uma delas seria o roubo de R$ 2 milhões de uma agência bancária em Guaxupé (MG), em abril de 2025, praticado por um bando que atacou bases da PM, da Guarda Municipal e tomou reféns.

A prisão de Fabrício na Bolívia só foi possível após informações repassadas às autoridades bolivianas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da superintendência regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

- É uma vitória. O contato foi intermediado pela Interpol (Polícia Internacional) e por adidos da PF na Bolívia - comemora o delegado Márcio Teixeira, da DRE e responsável pelas investigações envolvendo o assalto ao aeroporto caxiense.

Fabrício estava escondido com nome falso no interior da Bolívia e foi preso no Departamento de Santa Cruz de La Sierra, próximo a Mato Grosso do Sul. Pelo crime de uso de falsa identidade, foi expulso (sem necessidade de extradição) e transferido no mesmo dia para Corumbá (MS), de onde será levado a uma penitenciária de segurança máxima.

Fabrício estava com prisão preventiva decretada pelo assalto em Caxias do Sul e teria se juntado a outros indiciados pelo ataque, na Bolívia. Outros dois envolvidos no roubo no aeroporto e que estariam em território boliviano são Alex Santos Pereira e do Josemir Matias da Silva, ambos do PCC. Eles continuam foragidos.

Dos 41 indiciados pelo assalto, 16 foram condenados a penas que chegam a até 64 anos de prisão, por latrocínio e associação criminosa, entre outros crimes. Outros envolvidos estão denunciados pelo episódio, à espera de julgamento. É o caso de Fabrício, que responde pelo latrocínio do soldado da BM.

O grupo que atacou o aeroporto de Caxias é suspeito de cometer 25 grandes roubos em uma década, segundo a investigações da PF:





03/2016: Base da empresa PROTEGE em Campinas (SP)

04/2016: Base da empresa PROSEGUR em Santos(SP)

04/2017: Base da empresa PROSEGUR em Ciudad del Este (Paraguai)

11/2017: Base da empresa RODOBAN em Uberaba (MG)

10/2017: Base da empresa PROTEGE em Araçatuba (SP)

10/2017: Serviço Regional de Tesouraria (SERET) Uberaba/MG

04/2018: Serviço Regional de Tesouraria (SERET) Passos/MG

09/2018: Agência da Caixa Econômica Federal em Bauru (SP)

03/2019: Ataque a avião-pagador no aeroporto Quero-Quero, de Blumenau (SC)

07/2019: Roubo de 760 Kg de ouro, no Aeroporto de Cumbica, Guarulhos/SP

10/2019: Roubo de US$ 5 milhões (equivalente a R$ 25 milhões), no Aeroporto de Viracopos, Campinas/SP

07/2019: Ataque a carro-forte em Ibiúna (SP)

02/2020: Assalto a agência da Caixa Econômica Federal em Telêmaco Borba (PR)

05/2020: Ataque ao Serviço Regional de Tesouraria (SERET) de Ourinhos (SP)

07/2020: Ataque ao Serviço Regional de Tesouraria (SERET) em Botucatu (SP)

10/2020: Ataque ao Serviço Regional de Tesouraria (SERET) em Criciúma (SC)

04/2022: Ataque à base da empresa PROTEGE em Guarapuava (PR)

06/2022: Ataque a agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá (MG)

08/2023: Duplo assalto a agências do Bradesco e Santander em São Francisco Xavier (SP)

11/2023: Ataque a carro-forte em Cosmópolis (SP)

02/2024: Furto de US$ 16 milhões (equivalente a R$ 80 milhões) em túnel em Ciudad del Este (Paraguai)

04/2024: Ataque a carro-forte em Cordeirópolis (SP)

05/2024: Duplo assalto a agências da Caixa Econômica Federal e Santander em Camanducaia (MG)

06/2024: Ataque a avião-pagador da empresa PROTEGE em Caxias do Sul (RS)

04/2025: Ataque a agência da CEF em Guaxupé (MG).



