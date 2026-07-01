Policial penal é preso por suspeita de facilitar fuga de apenado condenado a 34 anos de prisão

Willian Ramos Silveira, 29 anos, estava na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. Reprodução / Reprodução

Um policial penal foi preso na terça-feira (30) por suspeita de envolvimento na fuga de um apenado considerado de alta periculosidade na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, na Região Carbonífera.

A investigação está relacionada à fuga de Willian Ramos Silveira, 29 anos, apontado como liderança de uma das maiores facções criminosas gaúchas, com atuação na região de Cachoeirinha. Ele cumpria pena em regime fechado por homicídio qualificado e possui mais de 34 anos restantes de condenação.

Silveira foi dado como desaparecido em 1º de junho, mas a suposição é de que ele esteja nas ruas pelo menos desde 27 de maio, quando foi anotado nos computadores do sistema prisional que teria sido "removido a hospital". Investigações da Polícia Penal (antiga Susepe) e da Polícia Civil constataram que esse atendimento de saúde nunca ocorreu. O preso saiu pela porta da frente do presídio.

A informação teria sido falsificada dentro do sistema de informações da Polícia Penal por um servidor, aliciado pelos criminosos. Esse servidor foi preso nesta quarta.

Ele foi identificado como Rudcrei da Costa Machado, um servidor de carreira da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Ele já atuou em cargos de chefia na instituição, incluindo diretor adjunto do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) e chefe da Divisão de Recursos Humanos.

O servidor tem histórico de representação da categoria em debates sobre o sistema prisional, com destaque para a defesa de melhores condições de saúde mental e valorização profissional dos agentes de segurança. A operação é do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) da Polícia Civil e também da Corregedoria-Geral da Polícia Penal.

Contraponto

O que diz a defesa de Rudcrei da Costa Machado:

A defensora de Rudcrei no Processo Administrativo Disciplinar que pode resultar na expulsão dele da Polícia Penal, Paula Adriana Moreira Louzada, deve assumir seu caso criminal e comentou a prisão do servidor. "Em primeiro lugar, não há qualquer prova nos autos da participação do Rudicrei na fuga do apenado Willian. O que se tem são suposições de sua participação no fato. Ele é um servidor com vasta experiência no sistema e já teve vários cargos de chefia, sempre contando com a confiança dos seus superiores. Agindo sempre com lisura em suas funções. Não se justifica a prisão antecipada e sem qualquer fundamento legal e jurídico. Sempre esteve a diaposiçao das autoridades para esclarecimento dos fatos. Nos causa estranheza a prisão cautelar, pois já se encontrava afastado das suas funções".