Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Mundo cibernético
Análise

Onde os idosos não têm vez

Incremento das novas tecnologias não leva em conta dificuldades das gerações 60+, que lutam para lidar com bancos virtuais, autenticações biométricas e outras proezas da modernidade

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