O celular é o computador portátil que apavora muitos idosos Natee Meepian / adobe.stock.com

As tecnologias fascinam os jovens, mas aterrorizam os idosos. Uma senhora que conheço sempre gostou de sistema bancário físico, com atendimento em guichê no tempo dos cheques de papel. Usava dinheiro vivo, cash. Custou, mas se adaptou aos caixas automáticos e ao cartão de crédito/débito. Vieram então os bancos virtuais e ela não conseguiu se adaptar. Como o seu banco não tem mais agências onde ela mora, precisa que outros paguem suas contas.

Estamos num planeta onde os idosos não têm vez. Num mundo em que crianças pequenas deslizam com naturalidade os dedos pelas telas do celular, os velhos sofrem para sobreviver e até para provar que existem. Um exemplo é a autenticação biométrica. Se mecanismos como o Gov.br já não aceitam com facilidade sua foto improvisada, mesmo quando você é habilidoso em internet, imagine como é a tarefa para quem nasceu em meados do século XX...

Quando o sujeito tem dinheiro para contratar um especialista em TI, ok. E se não tem? Desaparece do mundo oficial. Deixa de existir para os arquivos governamentais. Não consegue sequer completar a gincana de tarefas exigidas nos sites previdenciários, trabalhistas e bancários. Depende da ajuda de familiares para tudo. E sente-se como um pária do sistema, mesmo sem ter feito nada de errado.

O idoso de hoje tem dificuldade de chamar um carro por aplicativo, de marcar um exame médico pela internet, de encomendar uma refeição. Chega a um restaurante e depara com cardápio virtual, onde é preciso usar computador para escolher e pedir a refeição desejada.

E nem estamos falando aí de dois outros problemas. Um deles é a memória. Até jovens têm dificuldade para guardar tantas senhas, já que os especialistas recomendam que se use uma diferente para cada função desejada. Isso leva a outro dilema: como escapar dos golpes virtuais?

A geração 60+ é presa fácil dos criminosos cibernéticos. Eles simulam vozes de conhecidos, sabem seu nome completo ao ligar, conhecem seus familiares. Tudo porque alguém lhes repassou, mediante propina, acesso a um banco de dados de contribuintes ou de aposentados, arquivos que deveriam ser sigilosos, mas há muito deixaram de ser.

O resultado é que o número de fraudes virtuais, hoje, ultrapassa em muito o de assaltos. E as quantias levadas costumam ser bem maiores que as do roubo a mão armada.