Mercúrio, o menor dos planetas do sistema solar Twitter-@bepicolombo / Reprodução

Dia desses estava aboletado no sofá, assistindo a um filme de mistério, quando esbarrei com o braço num copo - felizmente, vazio. Juntei os cacos e não dei bola. No dia seguinte, numa cafeteria, pessoa que estava à mesa comigo derrubou um copo de água. A atendente juntou e, quando tentava equilibrar os vasilhames na bandeja, derrubou outro copo no chão, que se espatifou. Enquanto olhava, incrédulo, uma entendida no assunto me soprou: Mercúrio retrógrado.

Conferi rapidamente no celular e bingo! As enciclopédias virtuais certificam que estamos num período do ano em que um movimento óptico faz com que o menor planeta da nossa constelação solar pareça andar para trás no céu. Por três semanas, note bem. São três eventos desse tipo previstos para 2026.

Segundo os estudiosos , Mercúrio rege a comunicação, tecnologia e viagens. Durante este período, são comuns falhas, atrasos, problemas em eletrônicos e retornos de pessoas do passado. Seria o momento ideal para revisar, refletir e organizar a sua rotina, caso não causasse tantos transtornos. Como eu não tinha pensado nisso antes?

Não tinha cogitado isso porque fui criado cético - algo, até certo ponto, saudável para jornalistas. Mas a vontade é de me render aos astros. Mercúrio retrógrado talvez explique por que o acordo delicadamente costurado entre EUA e Irã foi interrompido por ataques iranianos a navios e bombardeios norte-americanos ao território persa, semana passada. Pode ser também por isso que a Fifa anulou um cartão vermelho aplicado a um jogador de futebol norte-americano, após Donald Trump reclamar da "injustiça". A conjunção astral pode também estar por trás dos que não compareceram a encontros agendados, dos que não pagaram os débitos, dos que recuaram na palavra dada. Dos que ignoraram documentos assinados.