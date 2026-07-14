Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Escrito nas estrelas
Opinião

Mercúrio retrógrado

Na dúvida entre crer ou desacreditar nos astros, melhor explicar as saias justas como fruto de um período em que o menor dos planetas está muito sensível

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS