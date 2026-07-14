Dia desses estava aboletado no sofá, assistindo a um filme de mistério, quando esbarrei com o braço num copo - felizmente, vazio. Juntei os cacos e não dei bola. No dia seguinte, numa cafeteria, pessoa que estava à mesa comigo derrubou um copo de água. A atendente juntou e, quando tentava equilibrar os vasilhames na bandeja, derrubou outro copo no chão, que se espatifou. Enquanto olhava, incrédulo, uma entendida no assunto me soprou: Mercúrio retrógrado.
Conferi rapidamente no celular e bingo! As enciclopédias virtuais certificam que estamos num período do ano em que um movimento óptico faz com que o menor planeta da nossa constelação solar pareça andar para trás no céu. Por três semanas, note bem. São três eventos desse tipo previstos para 2026.
Segundo os estudiosos , Mercúrio rege a comunicação, tecnologia e viagens. Durante este período, são comuns falhas, atrasos, problemas em eletrônicos e retornos de pessoas do passado. Seria o momento ideal para revisar, refletir e organizar a sua rotina, caso não causasse tantos transtornos. Como eu não tinha pensado nisso antes?
Não tinha cogitado isso porque fui criado cético - algo, até certo ponto, saudável para jornalistas. Mas a vontade é de me render aos astros. Mercúrio retrógrado talvez explique por que o acordo delicadamente costurado entre EUA e Irã foi interrompido por ataques iranianos a navios e bombardeios norte-americanos ao território persa, semana passada. Pode ser também por isso que a Fifa anulou um cartão vermelho aplicado a um jogador de futebol norte-americano, após Donald Trump reclamar da "injustiça". A conjunção astral pode também estar por trás dos que não compareceram a encontros agendados, dos que não pagaram os débitos, dos que recuaram na palavra dada. Dos que ignoraram documentos assinados.
Curioso é que bilhões de pessoas de pessoas poderiam justificar quebra de compromisso por essa conjunção astral negativa. Talvez não o façam porque não conhecem astrologia. O fato é que tenho de me cuidar. Em 2026 o próximo Mercúrio retrógrado atinge os nativos de Escorpião, meu signo. Pensando bem, talvez seja uma boa. Poderei justificar assim aquela preguiça fora de hora, aquela vontade de férias súbitas, aquela ruptura nos compromissos sociais. Não será de propósito. Afinal, estava escrito nas estrelas.