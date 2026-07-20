Forno Alegre no inverno

Humberto Trezzi

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Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tempos loucos
Opinião

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