Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Abalo sísmico
Análise

Terremotos não são democráticos

Por mais que tremores de terra atinjam todo o planeta, os miseráveis pagam a conta. Que o digam haitianos e  venezuelanos

Humberto Trezzi

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