Terremotos não são democráticos

Prédio na Venezuela atingido pelo terremoto da semana passada FEDERICO PARRA / AFP

As cenas de corpos se acumulando nas praças e ruas de cidades venezuelanas atingidas pelo terremoto são chocantes. Os legistas não dão conta de tanto trabalho, falta eletricidade e o mau cheiro se espalha, como descrevem colegas que estão na Venezuela.

Lembro de quando cobri um dos mais violentos terremotos já registrados na América, em 2010, no Chile. Eu, o repórter fotográfico Jefferson Botega e o motorista Edmundo Fernandes viajamos de carro noite e dia até Santiago, devastada pelos escombros. O grau de destruição era impressionante: prédios caídos como peças de um dominó. Viadutos e pontes em curva despedaçados feito serpentes partidas por um gigante. Sobreviventes vagando pelas ruas em busca de familiares. Cheiro de morte no ar.

Nos dias subsequentes, percorremos a costa chilena e vivenciamos pelo menos cinco tremores. Num deles um pedaço de forro caiu sobre a mesa onde eu tomava o café da manhã. Noutro, meu notebook dançou em cima da escrivaninha até desabar no chão. Num terceiro, na orla do Pacífico, a areia da praia tremeu e senti náuseas quando tudo começou a se mover.

No ano seguinte o colega Daniel Scola relatou outro dos grandes abalos sísmicos do nosso século, o que destruiu parte do Japão, provocando um tsunami devastador. Terremotos acontecem em todos os continentes e, por isso, podem até parecer democráticos, mas não o são. A verdade é que a capacidade de sobrevivência - e de recuperação pós-tremores - estão ligadas ao poder aquisitivo dos atingidos. E à importância geopolítica da região abalada.

O Haiti foi sacudido por um terremoto em 2010 que matou mais de 200 mil pessoas, coberto pelo colega Rodrigo Lopes. Já estive naquele país. Lembra uma grande favela, às margens do Caribe. Concreto é raridade ali. As casas pobres e lotadas de gente se espalham por morros e palafitas, o que ajuda a explicar a mortandade causada pelo abalo.

A capacidade dos haitianos se recuperarem de uma catástrofe desse tipo é infinitamente inferior à dos japoneses e chilenos. Até porque inexistem no Haiti minérios estratégicos que interessem às grandes potências, como acontece no Chile (maior produtor de cobre do planeta). Tampouco os haitianos têm o grau de opulência e estudo dos japoneses. Muito provável que a recuperação deles leve décadas, se ocorrer, enquanto a dos chilenos e japoneses se concretizou em poucos anos. Constatações sobre um mundo injusto.