Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tempos modernos
Análise

Som ambiente ou ruído?

Trilhas musicais na hora das refeições ou do lazer podem ser muito irritantes. Especialmente quando o restaurante adquire tons de boate

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