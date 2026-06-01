Som ambiente ou ruído?

Recentemente o monumento ao Laçador recebeu protetores auriculares, em ato de conscientização contra o ruído Jonathan Heckler / Agencia RBS

Estava dia desses num dos meus restaurantes preferidos em Porto Alegre quando notei que algo me irritava. Percebi que tinha de repetir o que falava para as pessoas ao lado e à frente na mesa, porque a música ambiente, emanada de uma playlist, tornava opacas as vozes de todos. Pelo menos a comida compensava, pensei.

Só que precisamos falar sobre isso. Está difícil ir a um lugar descolado sem que a música ocupe todos os espaços, transformando as vozes dos frequentadores num zumbido difícil de traduzir. Desde quando o som ambiente se tornou ruído?

Quando se trata de lounge music (música de sofá, em inglês), com seu potencial para sonolência e relaxamento, ainda vá lá. Mas é difícil conversar em meio a notas metálicas de rock, à bateria do samba ou aos uivos de amores perdidos emanados pelos artistas do sertanejo.

Se é ruim e surpreendente num restaurante de comida a quilo, imagine em bares com música ao vivo. Desenvolvi alergia. Dou uma desculpa e não vou, cada vez que amigos meus decidem comemorar aniversário em locais com banda em alto volume. E, sim, é possível saber só pelo cartaz ou pelo nome se o repertório vai ser estridente. Acho sem fundamento rever pessoas com quem não convivo há tempos e ficar o tempo todo gritando para tentar resgatar alguma atenção, para atualizar o básico da nossa relação, para trocar afetos e impressões. Afinal, não saí para dançar, mas para resgatar saudades. Não combina com instrumentos de sopro, percussão ou corda.

Só que vozes também podem incomodar (lá vem o ranzinza, já deve estar pensando o leitor). Noite dessas eu e minha mulher fomos a um dos famosos recantos de jazz em Porto Alegre. Um local de música em volume baixo, sem grandes amplificações, em que artistas com vozes roucas descrevem seus vícios e decepções amorosas num tom quase sussurrante, em meio a instrumentos que não tiram o brilho do cantor (e da canção). Só que o fluxo incessante de pessoas no ambiente externo, com suas conversas paralelas sobre trivialidades do cotidiano, tornava quase impossível escutar a música. Fui embora cedo. Onde foi parar o bom senso?, reclamei, antes de repensar minhas saídas noturnas e também as diurnas.

Me parece que a sociedade não consegue mais conviver com silêncio. As pessoas gritam para fazer valer sua opinião e, para sentir emoção, só se a música vem acompanhada de volume alto. Tô fora.











