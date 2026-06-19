Secretário fala sobre fuga de preso em Charqueadas: "Fraude cuidadosamente planejada"

Will, que fugiu do presídio, responde por 10 homicídios. Reprodução / Reprodução

Policial penal de carreira, o secretário de Sistemas Penal e Educativo, Cesar Kurtz, considera missão de honra esclarecer o episódio da fuga de um presidiário indiciado por 10 homicídios desde o local onde estava enclausurado, a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (a PMEC).

O apenado, Willian Ramos Silveira, o Will, é integrante da mais violenta facção criminal gaúcha e sumiu no fim de maio. A falta dele só foi detectada em 1º de junho.

A explicação para o lapso é que no Sistema de Gerenciamento das Informações Penitenciárias (Infopen) constava que ele tinha sido levado para atendimento médico. A informação, agora se sabe, era falsa.

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Uma investigação da Corregedoria-Geral da Polícia Penal e da Polícia Civil já descobriu que a inserção do dado falsificado foi feita, via computador, por um servidor de carreira que atuava na penitenciária de Charqueadas no dia da soltura de Will.

Mas uma simples informação de computador permitiu a saída de um preso perigoso? Não, assegura o secretário de Sistemas Penal e Educativo.

Num segundo momento, foi forjado um documento: um alvará de soltura de Will, falseado em computador. O documento original de libertação seria destinado a outro preso, e o nome do destinatário foi substituído pelo de Willian.

Com essa guia na mão, Will conseguiu sair pela porta da frente da PMEC. A suspeita é de que o mesmo funcionário que falseou os dados no Infopen tenha fabricado a ordem fictícia para liberação do criminoso, em seu próprio computador.

Foi uma fraude cuidadosamente planejada. Apesar de todo cuidado que temos cada vez que surge informação de que alguém será libertado CESAR KURTZ Secretário de Sistemas Penal e Educativo

Secretário de Sistemas Penal e Educativo, Cesar Kurtz. Secretaria de Sistemas Penal e Educativo / Divulgação

Confira um resumo da entrevista com o secretário

Qual a falha do sistema para ocorrer essa fuga?

Eu prefiro dizer que houve uma fraude cuidadosamente planejada, o que torna tudo mais difícil. Talvez tenham usado até Inteligência Artificial (IA). Ainda é cedo para dizer. O alvará de soltura de outro preso foi adulterado no computador de um funcionário e nele colocado o nome do Willian. Nós costumamos conferir documentos em duas etapas: uma, na administração central, onde uma equipe examina todas as ordens de liberação, confere se não há outros pedidos de prisão pendentes, se está tudo OK. Sei disso porque já trabalhei ali. E uma segunda conferência é feita na ponta, no presídio.

Não seria o caso de conferir com o Judiciário, na hora em que um criminoso indiciado por 10 homicídios vai ser solto?

Isso é conferido. A equipe central que verifica mandados judiciais revisou os trabalhos e não encontrou qualquer ordem para soltar Willian. Ou seja, não tinha determinação judicial para ele ser libertado. Tudo indica que a fraude aconteceu no presídio, provavelmente no computador do funcionário que foi afastado agora. Ele estava de plantão naquele dia da saída do preso e era justamente quem deveria receber documentos judiciais, conferir e liberar presos, se fosse o caso. A Polícia Penal não liberou esse apenado: foi um servidor que tomou essa iniciativa, talvez isoladamente, talvez com envolvimento de outros. A investigação da Polícia Civil prossegue. Mas não é justo que os 7,3 mil policiais penais, que trabalham de forma correta e com grande esforço e risco, paguem por um episódio isolado. Eles trabalham em sintonia com a Brigada Militar e a Polícia Civil, justamente para evitar casos como esse.

Qual será o destino desse servidor sob suspeita?