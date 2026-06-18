Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Reportagem investigativa

Policial penal é afastado por suspeita de facilitar fuga de criminoso em Penitenciária de Charqueadas

Servidor teria usado senha para falsificar dados relativos ao apenado, indiciado por 10 homicídios

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