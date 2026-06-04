Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Análise

Polícia investiga se fuga de gerente de facção criminosa foi facilitada

Willian Ramos Silveira, indiciado por 10 homicídios, desapareceu de penitenciária de Charqueadas. Uma das suspeitas é que tenha escapado durante saída para atendimento médico

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