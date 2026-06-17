Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Tragédia
Análise

PMs diretamente envolvidos na morte de agricultor em Pelotas devem ser indiciados por homicídio

Definição sobre se foi dolo eventual ou acidental requer laudos técnicos e deve ser tomada pela Polícia Civil nos próximos dias

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