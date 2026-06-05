Humberto Trezzi

Humberto Trezzi

Repórter especial de ZH e colunista na área de segurança pública. Trabalha há 40 anos com jornalismo e recebeu mais de 70 prêmios, entre eles o Esso de Jornalismo nacional.

Sistema prisional
Reportagem investigativa

Ordem para atendimento médico de apenado que sumiu da prisão teria sido forjada

Investigações da Polícia Civil e da Polícia Penal tentam descobrir como Willian Ramos Silveira, indiciado por 10 homicídios, desapareceu de penitenciária de Charqueadas

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